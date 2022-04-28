Прокуратура Украины назвала имена 10 российских военных, которых подозревают в преступлениях в Буче

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Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова назвала имена 10 военнослужащих 64-й отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск РФ, которых украинское следствие подозревает в «жестоком обращении с гражданским населением и иных нарушениях законов и военных обычаев» во время оккупации Бучи.

В фейсбуке Венедиктовой опубликованы фамилии, звания и фотографии подозреваемых. Среди них — четверо рядовых, четверо ефрейторов, один сержант и один младший сержант.

По словам генпрокурора, следствие считает, что эти российские военные захватывали в заложники мирных жителей, «морили их голодом и жаждой», издевались над ними и избивали.

У нас есть доказательства, что эти военнослужащие грабили местное население, забирая личные вещи и «трофейную» бытовую технику. Роль и участие каждого из них в этих преступлениях установлена следственным путем благодаря слаженной и оперативной работе прокуроров и полицейских, а их личные данные помогли собрать также журналисты «Слідство Інфо». Сейчас мы проверяем эту десятку на причастность и к убийствам в Буче.

Журналисты «Агентства» связались с двумя военнослужащими из списка Венедиктовой. Один из них — Дмитрий Сергиенко — подтвердил, что служил в 64-й мотострелковой бригаде, но покинул ее еще три года назад. Второй — Сергей Пескарев — заявил, что в Буче не был, из вооруженных сил уволился в 2019 году и сейчас находится дома. Жена третьего военного — Михаила Кашина — сказала «Агентству», что ее муж также не был в Буче, а со службы уволился пять лет назад.

Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.

Город Буча под Киевом практически с самого начала войны оказался под контролем войск России. В конце марта, когда российские военные ушли из города, в Буче обнаружили десятки тел мирных жителей. 23 апреля власти города сообщили, что было обнаружено 412 тел, но эти данные не окончательные.

Украина обвинила в убийствах российских солдат, в том числе 64-й мотострелковой бригады. Представители властей России называли случившееся в Буче «провокацией» и «постановкой». При этом существуют независимые свидетельства о том, что тела погибших жителей Бучи стали появляться на улицах города, когда он еще находился под контролем российских военных.

В середине апреля президент России Владимир Путин присвоил 64-й мотострелковой бригаде почетное наименование «гвардейская» «за массовый героизм и отвагу, проявленные личным составом бригады в боевых действиях».

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