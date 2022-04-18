Путин присвоил 64-й мотострелковой бригаде почетное наименование «гвардейская». Украинские власти заявляли, что военные этой бригады участвовали в оккупации Бучи

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Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейская» 64-й отдельной мотострелковой бригаде Сухопутных войск РФ. Указ об этом опубликован на сайте Кремля.

В тексте документа говорится, что почетное звание присвоено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

Минобороны Украины считает, что военнослужащие 64-й мотострелковой бригады причастны к убийствам и пыткам мирных жителей города Буча Киевской области.

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Город Буча под Киевом практически с самого начала войны оказался под контролем войск России. В конце марта, когда российские военные ушли из города, в Буче обнаружили десятки тел мирных жителей. Фотографии и видео с телами убитых, а также рассказы местных жителей о происходившем в городе опубликовали мировые СМИ и международные правозащитные организации.

Украина обвинила в убийствах российских солдат. Представители властей России называли случившееся в Буче «провокацией» и «постановкой». При этом существуют независимые свидетельства о том, что тела погибших жителей Бучи стали появляться на улицах города, когда он еще находился под контролем российских военных.

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«Медуза» публикует важнейшую видеозапись, доказывающую, что мирных жителей в Буче убили в то время, когда в городе стояли российские войска

Подробнее об этом

«Медуза» публикует важнейшую видеозапись, доказывающую, что мирных жителей в Буче убили в то время, когда в городе стояли российские войска

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