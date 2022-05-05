Президент России извинился перед премьером Израиля за слова Лаврова о «еврейской крови» у Гитлера

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, сообщается на сайте Кремля.

Путин поздравил Беннета с Днем независимости Израиля и обсудил с ним войну в Украине. Особое внимание было уделено гуманитарным вопросам, в том числе эвакуации людей с завода «Азовсталь» в Мариуполе.

В преддверии 9 мая Путин и Беннет «подчеркнули особое значение этой даты для народов обеих стран». Путин попросил передать живущим в Израиле ветеранам Второй мировой войны «пожелания здоровья и благополучия», в Беннет отметил «решающий вклад Красной Армии в Победу над нацизмом», сообщил Кремль.

Агентство РИА Новости уточнило у пресс-службы Кремля, обсуждали ли Путин и Беннет слова главы МИД России Сергея Лаврова, заявившего, что «у Гитлера была еврейская кровь». В пресс-службе ответили, что все темы разговора указаны в сообщении на сайте Кремля.

Обновлено. Канцелярия Нафтали Беннета сообщила, что Путин извинился за слова Лаврова. Беннет «принял извинения» Путина и «поблагодарил за разъяснение отношения президента к еврейскому народу и памяти о Холокосте».

1 мая Сергей Лавров сказал в интервью итальянскому телеканалу Mediaset, что «у Гитлера была еврейская кровь», а «самые ярые антисемиты, как правило, евреи». Эти слова прозвучали в контексте того, что власти Украины якобы поддерживают нацистов, несмотря на еврейское происхождение президента Владимира Зеленского.

Власти Израиля обвинили Лаврова во лжи и расизме, а также вызвали российского посла Анатолия Викторова для дачи разъяснений. Главный раввин России Берл Лазар назвал слова Лаврова «шокирующими» и предложил министру извиниться за них.

3 мая МИД России опубликовал статью «Об антисемитизме», в которой обвинил Израиль в поддержке «неонацистского режима в Киеве». 4 мая официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что израильские наемники воюют в Украине «плечом к плечу с боевиками ».

Конфликт России и Израиля из-за слов Лаврова

МИД РФ обвинил Израиль в поддержке «неонацистского режима в Киеве» Все началось с Сергея Лаврова — он сказал, что «у Гитлера была еврейская кровь». Теперь в Израиле обсуждают отказ от нейтралитета в войне России с Украиной

Конфликт России и Израиля из-за слов Лаврова

МИД РФ обвинил Израиль в поддержке «неонацистского режима в Киеве» Все началось с Сергея Лаврова — он сказал, что «у Гитлера была еврейская кровь». Теперь в Израиле обсуждают отказ от нейтралитета в войне России с Украиной

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