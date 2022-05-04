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Александр Щербак / ТАСС

Министерство иностранных дел России выступило с заявлением, в котором обвинило правительство Израиля в поддержке «неонацистского режима в Киеве». Таким образом МИД «обратил внимание» на комментарий министра иностранных дел Израиля Яира Лапида по поводу высказываний главы МИД РФ Сергея Лаврова. В интервью итальянской телекомпании Mediaset Лавров сказал, что «у Гитлера была еврейская кровь», а «самые ярые антисемиты, как правило, евреи». Лапид ответил: «Это вопиющий уровень расизма».

В Израиле заявили, что Лавров «превращает жертв в преступников»

Интервью Сергея Лаврова телекомпании Mediaset вышло 1 мая (его расшифровка опубликована на сайте российского МИДа). В беседе с итальянским журналистом Джузеппе Бриндизи российский министр заявил, что в Украине «принимали законы, поощряющие нацистскую теорию и практику», и там «пышно расцветают» милитаристы и нацисты.

Журналист возразил: «Это ваше видение, а Владимир Зеленский говорит совершенно иное. Он считает, что „денацификация“ бессмысленна. Он же еврей». Лавров ответил: «Могу ошибиться, но у Адольфа Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. „В семье не без урода“, как у нас говорят».

В 1953 году вышли мемуары Ганса Франка, казненного по приговору Нюрнбергского трибунала. Франк был юристом нацистской партии и позднее стал генерал-губернатором Польши во время ее оккупации Германией. В мемуарах он утверждал, что ему пришлось разбираться в вопросе происхождения Адольфа Гитлера из-за шантажа со стороны племянника фюрера. Племянник, по словам Франка, угрожал раскрыть сведения о том, что у Гитлера есть еврейская кровь. По версии Франка, у бабушки Гитлера была внебрачная связь в то время, когда она работала кухаркой в еврейской семье в австрийском Граце. Большинство историков сходятся во мнении, что версия Франка несостоятельна и не имеет документальных подтверждений.

Высказывания Лаврова вызвали резкую реакцию в Израиле. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обвинил главу российского МИДа во «лжи, направленной на то, чтобы возложить на самих евреев вину за самые ужасные преступления в истории, совершенные против них». «Использование Холокоста в качестве политического инструмента должно быть прекращено немедленно», — добавил Беннет.

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид назвал высказывания Лаврова «непростительными и возмутительными». «Евреи не уничтожали сами себя во время Холокоста. Обвинять евреев в антисемитизме — это вопиющий уровень расизма в отношении евреев», — сказал министр.

Председатель правления мемориала Холокоста «Яд Вашем» Дани Даян заявил, что Лавров «превращает жертв в преступников». Слова российского министра он назвал «абсурдными, опасными и заслуживающими осуждения». Даян добавил, что называть украинцев «нацистами» — это «полное искажение истории и серьезное оскорбление жертв нацизма».

заявила, что Лавров «прибегает к крайне оскорбительным аналогиям и ложным сравнениям в отчаянной попытке оправдать российское вторжение в Украину». Глава Американского еврейского комитета Дэвид Харрис обвинил Лаврова в «классической российско-советской пропаганде» и добавил: «Мы уже неоднократно говорили, что денацификация нужна — но в Москве, а не в Киеве».

Главный раввин России Берл Лазар заявил, что «не считает себя вправе давать советы» Лаврову, но «было бы хорошо, если бы он принес извинения евреям и признал свою ошибку». По словам Лазара, тогда инцидент можно было бы считать исчерпанным. Главный раввин также добавил, что считает неуместными какие-либо сравнения между Холокостом и текущими событиями в Украине и напомнил о «заслугах героических солдат, которые освободили Аушвиц и подняли знамя победы над рейхстагом».

После интервью Лаврова российского посла Анатолия Викторова вызвали в МИД Израиля для дачи разъяснений. Лапид рассказал, что с послом состоялся «очень жесткий разговор», но его содержание стороны не стали раскрывать в соответствии с дипломатическим протоколом.

МИД России ответил Израилю статьей под заголовком «Об антисемитизме»

Пространный текст, опубликованный 3 мая, начинается со слов: «Обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля Яира Лапида, во многом объясняющие курс нынешнего правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве».

В своей статье российский МИД попытался доказать «нацистский» характер украинской власти, сославшись на то, что «история знает трагические примеры сотрудничества евреев с нацистами». «Еврейское происхождение президента — не гарантия защиты от разгула неонацизма в стране», — говорится в заявлении министерства.

МИД также утверждает, что в Украине не действует подписанный Зеленским закон «О предотвращении и противодействии антисемитизму» — напротив, в стране «пестуются бытовой и политический антисемитизм и нацизм».

По мнению российского МИДа, Зеленский «спекулирует на своих корнях» и «прикрывается происхождением сам и прикрывает им натуральных неонацистов, духовных и кровных наследников палачей своего народа».

МИД также выступил с прямыми обвинениями в адрес израильского правительства, которое «цинично игнорирует эпидемию уничтожения и осквернения памятников настоящим праведникам народов мира — солдатам Красной армии, остановившим Холокост и спасшим еврейский мир».

«Лапид и его кабинет не видят, что Зеленский просто „завершает“ сценарий, описанный еще немецким пастором . Сначала на Украине в 2014 году пришли за коммунистами, потом за социалистами, потом весь „цивилизованный“ мир промолчал, когда на Украине „отменили“ русских. Не хватает фантазии понять, какой „некоренной“ народ пойдет „на ножи“ да „на гиляку“ за москалями?» — говорится в заявлении МИДа.

А как все на самом деле

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Израиль пытался сохранять нейтралитет в войне России с Украиной. Теперь это может измениться

До сих пор Израиль старался не идти на обострение отношений с Россией, учитывая влияние Москвы на режим Башара Асада в Сирии, откуда исходит угроза безопасности Израиля. Он не присоединился к санкциям, введенным против России западными странами. Более того, израильский премьер Нафтали Беннет рассматривался как возможный посредник в переговорах России с Украиной.

Вместе с тем Израиль официально осудил агрессию России. 2 марта была принята резолюция Генассамблеи ООН, в которой от России потребовали, чтобы она «немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы с территории Украины в ее международно признанных границах». Израиль не только проголосовал за, но и выступил в числе соавторов резолюции. В конце марта израильская делегация поддержала и резолюцию «Гуманитарные последствия агрессии против Украины».

После того, как стало известно о массовых убийствах в Буче, министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что там совершались военные преступления. Однако он не стал напрямую обвинять в этих преступлениях российскую армию.

Высказывания Лаврова про «еврейскую кровь у Гитлера» вызвали дискуссию о том, может ли Израиль придерживаться прежней позиции в войне России с Украиной. Владимир Зеленский, комментируя слова Лаврова, задал прямой вопрос, сохранятся ли между Израилем и Россией прежние отношения и останется ли посол Израиля в Москве.

Газета The Jerusalem Post пишет, что Израиль больше не может оставаться нейтральным. «В интересах Израиля не настраивать против себя российского президента Владимира Путина, но и не меньший интерес заключается в том, чтобы твердо выступать вместе с демократическим Западом и свободным миром против путинской войны в Украине. Мы видим медленное разрушение политики нейтральности, которая никогда не была убедительной», — говорится в статье.

С начала войны Израиль поставил Украине около 100 тонн гуманитарной помощи и оборудовал полевой госпиталь во Львове, но последовательно отвечал отказом на запросы о поставках оружия. Газета Haaretz сообщила, что теперь израильская помощь Украине будет, возможно, включать и военное снаряжение — пока в небольшом количестве и только оборонительного характера.

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