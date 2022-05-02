Сергей Лавров заявил, что у «Гитлера была еврейская кровь» и сказал, что «самые ярые антисемиты, как правило, евреи». Российского посла вызвали в МИД Израиля

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Глава МИД РФ Сергей Лавров дал развернутое интервью итальянской телекомпании Mediaset. Ему, в частности, был задан вопрос, как обвинения в «нацификации» Украины вяжутся с тем, что президент Владимир Зеленский еврей. Лавров, следует из расшифровки на сайте российского МИД, ответил так:

«Он (Зеленский) выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. „В семье не без урода“, как у нас говорят».

Глава МИД Израиля Яир Лапид заявил, что слова Лаврова «непростительны, возмутительны и являются грубой исторической ошибкой», пишет Haaretz.

«Сказать, что Гитлер был евреем, все равно что сказать, что евреи убивали сами себя», — сказал Лапид. «Нацисты преследовали евреев, только нацисты были нацистами, только нацисты осуществляли систематическое уничтожение еврейского народа», — подчеркнул он.

Израиль, заявил Лапид, ждет извинений со стороны Лаврова и вызывает российского посла в МИД.

Слова российского министра иностранных дел осудили и другие израильские политики и общественные организации, в том числе председатель мемориала Холокоста «Яд ва-Шем» Дани Даян, указавший, что Лавров превратил «жертв в преступников, выдвинув совершенно ложное утверждение о том, что Гитлер был еврейского происхождения».

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