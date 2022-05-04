Война Семидесятый день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 3 мая можно почитать здесь.
Главное за последние часы:
- Глава Еврокомиссии представила новый пакет санкции в отношении России. Он, в частности, включает в себя эмбарго на импорт российской нефти, отключение трех банков от SWIFT и запрет на вещание трех телерадиокомпаний.
- Умер первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич — один из подписавших Беловежское соглашение о распаде СССР.
- В Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования. Минобороны уверяет, что она «не несет никакой угрозы для соседних стран».
- Представители ДНР заявили, что Макеевке в результате обстрела украинскими военными загорелась нефтебаза.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Прочитайте заявление «Медузы» против войны и наше обращение к украинским читателям.
Что войдет в новый пакет санкций ЕС
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в твиттере, какие ограничительные меры обсуждаются в рамках шестого пакета санкций. Детали она пока не раскрыла, но некоторые подробности обсуждения ранее стали известны СМИ. Ключевые пункты санкционного пакета такие:
- Эмбарго на импорт российской нефти, которое будет вводиться поэтапно.
- Отключение от SWIFT Сбербанка и двух других крупных банков (по данным Politico, Московского кредитного банка (МКБ) и Россельхозбанка).
- Запрет на вещание в Евросоюзе трех российских государственных телерадиокомпаний.
- Персональные санкции, в том числе в отношении высокопоставленных военных и других причастных к военным преступлениям в Буче (по данным AFP, под санкции может попасть и патриарх Кирилл).
Также шестой пакет санкций, который сейчас согласовывают страны — члены Евросоюза, будет, как предполагается, включать в себя запрет на трансляцию некоторых российских телеканалов.
Евросоюз планирует ввести санкции в отношении главы РПЦ
Об этом пишет «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на AFP.
Представители самопровозглашенной ДНР заявили, что в Макеевке горит нефтебаза, которую обстреляли украинские военные, сообщает ТАСС.
Во время войны информацию, которую распространяют представители сторон конфликта, оперативно проверить невозможно.
ЦРУ на своих официальных страницах в соцсетях опубликовало инструкции на русском языке, объясняющие, как безопасно выйти на связь со спецслужбой, пишет The Washington Post.
Инструкции, по словам одного из сотрудников ведомства, предназначены «для тех, кто чувствует себя обязанным связаться с ЦРУ из-за несправедливой войны, которую ведет российское правительство». Как отметили в ведомстве, вторжение России в Украину побудило больше россиян идти на рискованные шаги и искать возможности связаться с ЦРУ.
В России оказание консультационной помощи иностранному государству «в деятельности, направленной против безопасности РФ» квалифицируется как государственная измена и наказывается сроком заключения от 12 до 20 лет.
Умер первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич
Как сообщила «Еврорадио» его супруга Ирина, Шушкевич скончался в Минске в ночь на 4 мая.
С 1991 по 1994 год Шушкевич был председателем Верховного Совета Белоруссии. Вместе с Борисом Ельциным и Леонидом Кравчуком он был автором Беловежского соглашения, которое зафиксировало распад СССР.
Украинские телеграм-каналы сообщают о сильном взрыве на территории, контролируемой ДНР.
Мы ведем трансляцию, в которой следим за всеми событиями в Украине и вокруг нее, не только здесь, но и в нашем телеграм-канале. Читайте «Медузу» там, где вам сейчас удобно.
В Ровенской области вечером 3 мая столкнулись микроавтобус, бензовоз и пассажирский автобус. 24 пассажира, а также водители автобуса и микроавтобуса погибли. 11 пассажиров автобуса и водитель бензовоза получили травмы.
Как отмечает «Суспильне», по числу жертв это самое крупное ДТП в истории области. По данным УНИАН, погибшие и пострадавшие — жители Житомирской, Киевской, Черниговской, Харьковской и Хмельницкой областей.
Львов вечером 3 мая подвергся ракетным ударам
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- Противник не прекращает попытки наступления на востоке с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удержания сухопутного коридора с временно оккупированным украинским Крымом.
- Россия нанесла ракетные удары по объектам транспортной инфраструктуры в Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской, Закарпатской, Одесской и Донецкой областях.
- Харьков ночью продолжали обстреливать из артиллерии и минометов.
- В Мариуполе российские военные продолжают наносить авиационные удары и обстреливать позиции украинских сил в районе «Азовстали».
- В Горловке в центральный морг доставлено более 100 тел военнослужащих 1-го армейского корпуса ДНР, погибших на территории Запорожской области.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта, невозможно.
Австралия ввела персональные санкции в отношении 75 депутатов Госдумы, 20 членов правительства самопровозглашенной ДНР, 12 министров самопровозглашенной ЛНР, а также телеведущего Владимира Соловьева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МИД Австралии.
Беларусь объявила внезапную проверку сил реагирования
В ходе проверки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление белорусского Минобороны, воинским частям и подразделениям предстоит «отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в назначенные районы и выполнения учебно-боевых задач».
«Цель проверки — оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций. Воинские части и подразделения будут действовать на незнакомых участках местности в условиях быстро меняющейся обстановки».
В Минобороны Беларуси подчеркнули, что мероприятия «не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности».
Минобороны Великобритании о ситуации в Украине
- Россия развернула 22 батальонные тактические группы под Изюмом, пытаясь продвинуться в направлении северного Донбасса.
- Несмотря на упорное сопротивление украинских сил, Россия с большой долей вероятности планирует продвинуться за Изюм и захватить города Краматорск и Северодонецк,
- Захват этих мест укрепил бы российский военный контроль над северо-восточным Донбассом и обеспечил бы плацдармом для усилий по отсечению украинских сил в регионе.
Во время войны информацию о происходящем в зоне боевых действий невозможно оперативно проверить, относитесь к ней с осторожностью.
Ситуация на фронтах российско-украинской войны все больше выглядит патовой: обе стороны, похоже, далеки от победы, при этом Украина продолжает получать тяжелое и современное западное оружие, а Кремль намекает на возможность применения ядерного.
«Медуза» спросила у профессора Боннского университета и консультанта немецкого МИДа Андреаса Хайнемана-Грюдера, как на новые угрозы реагировать Западу, кто может стать посредником в переговорах, что делать с неработающей системой международной безопасности и как на происходящее реагируют в Германии.
Здравствуйте! Мы открываем новую трансляцию, в которой будем следить за всем происходящим в Украине и вокруг нее. Спасибо, что вы с нами!