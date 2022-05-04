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Власти России не намерены объявлять мобилизацию 9 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это неправда. Это чушь», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Также Песков назвал чушью информацию о том, что президент России Владимир Путин 9 мая официально объявит войну Украине.

Новость дополняется.

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