CNN: Путин планирует объявить войну Украине 9 мая. Это позволит ему провести мобилизацию

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Президент России Владимир Путин может официально объявить о войне с Украиной 9 мая, что позволит ему провести всеобщую мобилизацию в России и привлечь резервы, сообщает CNN со ссылкой на заявления западных чиновников.

Среди прочих телеканал цитирует министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Несколько дней назад в интервью LBC Radio он предположил, что Путин может отойти от того, чтобы называть военные действия в Украине , и объявить всеобщую мобилизацию.

«Я не удивлюсь, хоть у меня нет точной информации об этом, что он (Путин), вероятно, собирается объявить в , что „мы сейчас воюем с нацистами со всего мира и нам нужно провести массовую мобилизацию среди россиян“», — сказал чиновник.

Формальное объявление войны позволит Путину мобилизовать резервные силы, в которых, как считают на Западе, российские войска нуждаются на фоне потерь в Украине. По оценкам западных и украинских чиновников, с начала вторжения Россия потеряла убитыми не менее 10 тысяч военнослужащих. Минобороны РФ последний раз — 25 марта — заявляло о гибели 1351 военного.

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Согласно закону о мобилизации, президент России может объявить общую или частичную мобилизацию «в случаях агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии, возникновения вооруженных конфликтов, направленных против РФ».

Кроме того, объявление войны 9 мая может усилить поддержку вторжения в Украину среди россиян, говорится в статье CNN, который отмечает «пропагандистскую ценность» этого дня. Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявлял, что «есть веские основания полагать, что русские сделают все возможное, чтобы использовать» 9 мая в пропагандистских целях.

Ранее о том, что Россия готовится к массовой мобилизации, говорил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, российские чиновники начали подсчитывать, сколько мобилизационных нарядов они могут выдать. «Это абсолютно необходимый шаг перед началом настоящей мобилизации», — пояснял начальник ГУР.

CNN также называет другой вариант, как Россия может использовать 9 мая — присоединить часть востока Украины. Об этом ранее заявляли постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер, а также источники «Медузы».

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