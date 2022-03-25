Генштаб РФ во второй раз за время войны отчитался о потерях. Погиб 1351 российский военнослужащий

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Во время «спецоперации» в Украине погиб 1351 российский военнослужащий, еще 3825 получили ранения, рассказал начальник Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, государство поддержит семьи погибших, в том числе возьмет на себя «поднятие детей вплоть до получения высшего образования», погашение кредитов и решение жилищных вопросов.

Потери украинской армии и нацгвардии в Генштабе РФ оценили в 14 тысяч человек. Всего, по оценкам ведомства, в начале войны вооруженные силы Украины вместе с нацгвардией насчитывали 260 тысяч 200 военнослужащих.

«В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал вооруженных сил Украины, что позволяет, еще раз подчеркну, сосредоточить основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса», — заявил Рудской.

До сих пор российские власти лишь однажды сообщали о потерях среди российских военнослужащих в ходе военных действий в Украине. 2 марта Минобороны России рассказало о 498 погибших и 1597 получивших ранения.

25 марта Генштаб Вооруженных сил Украины оценил потери российских войск примерно в 16100 человек. При этом не уточнялось, идет ли речь только о погибших или раненые и попавшие в плен тоже были учтены. 12 марта украинский президент Владимир Зеленский рассказал о гибели 1300 украинских военных за время войны.

По оценкам НАТО, за время войны могли быть убиты от семи до 15 тысяч российских военных, пишет Times. При этом вместе с ранеными общие потери войск России могут достигать 30-40 тысяч человек.

В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным.