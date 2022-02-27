Минобороны РФ на четвертый день войны признало: среди российских военных есть погибшие и раненые

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Минобороны России впервые с начала вторжения в Украину признало, что среди российских военнослужащих есть погибшие и раненые. Количество потерь в ведомстве не назвали, но заявили, что их «многократно» меньше, чем среди «националистов и украинских вооруженных сил».

В Минобороны также заявили, что в плен к Украине попали «немногие» российские военнослужащие, и что к ним применяются те же «истязания и пытки… что были у германских нацистов и их прихвостней-полицаев в Великую Отечественную», передает «Звезда».

Украинские власти утверждают, что за первые три дня войны погибли около 4300 российских военнослужащих. О количестве погибших среди своих военных Украина регулярно не сообщает; по итогам первого дня войны президент Владимир Зеленский рассказал о 137 погибших.