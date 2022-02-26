Украина: тысячи погибших. ООН: 150 тысяч беженцев. Россия: это не война
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Офис президента Украины сообщил о тысячах погибших российских военных. По его данным, с начала войны погибли более 3500 российских военных, а почти 200 попали в плен. Министерство обороны России не подтверждает эти данные. С начала войны оно ни разу не публиковало данных о потерях. В украинском правительстве заявили, что просят Красный крест помочь вывезти тела убитых российских солдат в Россию.
Минздрав Украины: в результате вторжения России погибли 198 человек. Глава министерства Виктор Ляшко сообщил, что среди погибших — трое детей. 1115 человек ранены. Ляшко не уточнил, идет ли речь о числе погибших среди мирных жителей или о всех погибших, включая военнослужащих.
Минобороны России отчиталось, что с начала войны российские войска поразили 821 объект военной инфраструктуры Украины, включая 14 военных аэродромов, 19 пунктов управления и узлов связи, 24 зенитных ракетных комплексов ПВО, 48 радиолокационных станций.
Больше 150 тысяч украинцев (это данные ООН) стали беженцами. Они пытаются найти убежище в Польше, Молдове, Венгрии и Словакии.
Европейские страны закрывают воздушное пространство для авиакомпаний из России. Такое решение приняли Великобритания, Польша, Чехия, Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словения. Здесь — карта, на которой видно, как Россия постепенно оказывается в изоляции.
Роскомнадзор объяснил российским журналистам, как надо называть войну в Украине. Он потребовал от 10 СМИ — это «Эхо Москвы», «ИноСМИ», «Медиазона», The New Times, «Дождь», «Свободная Пресса», «Крым.Реалии», «Новая газета», «Журналист» и «Лениздат» — под угрозой блокировки удалить «недостоверную общественно значимую не соответствующую действительности информацию». Эта информация касается обстрелов украинских городов российскими войсками и гибели мирных жителей. Претензии Роскомнадзора также вызвали «материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны». Роскомнадзор объявил, что достоверную информацию распространяют «именно российские официальные информационные источники».
Минобороны России заявило о «нарастании количества истеричных фейков и откровенной дезинформации» о войне в Украине. «Публикуются самые откровенные украинские фальшивки о якобы многотысячных потерях российских военнослужащих, многих сотнях уничтоженной российской бронетехники и авиации», — заявило министерство.
Минобороны упомянуло «отдельные российские СМИ» и, прежде всего, «Новую газету». «Они активно продвигают фейковую информацию, подготовленную обкуренной шайкой националистов и СБУ. Оперативно транслируют любые украинские фейки практически одномоментно с их публикацией в соцсетях», — говорится в заявлении Минобороны России.
Как начиналась — и как продолжалась война. Час за часом
В России продолжаются антивоенные выступления. Против войны — две тысячи художников и искусствоведов, архитекторы и градостроители, а также врачи. «Война заберет множество жизней, покалечит столько судеб, что мы не успеем помочь при всех возможных усилиях. Кричать от боли, взывая к матерям, все будут на одном языке», — говорится в их заявлении.