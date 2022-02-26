Украина: тысячи погибших. ООН: 150 тысяч беженцев. Россия: это не война

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Armin Durgut / PIXSELL / Scanpix / LETA

Офис президента Украины сообщил о тысячах погибших российских военных. По его данным, с начала войны погибли более 3500 российских военных, а почти 200 попали в плен. Министерство обороны России не подтверждает эти данные. С начала войны оно ни разу не публиковало данных о потерях. В украинском правительстве заявили, что просят Красный крест помочь вывезти тела убитых российских солдат в Россию.

Минздрав Украины: в результате вторжения России погибли 198 человек. Глава министерства Виктор Ляшко сообщил, что среди погибших — трое детей. 1115 человек ранены. Ляшко не уточнил, идет ли речь о числе погибших среди мирных жителей или о всех погибших, включая военнослужащих.

Что мы знаем о погибших

Что известно о числе погибших с обеих сторон к середине третьего дня войны Спойлер: почти никаких данных, заслуживающих доверия

Что мы знаем о погибших

Что известно о числе погибших с обеих сторон к середине третьего дня войны Спойлер: почти никаких данных, заслуживающих доверия

Минобороны России отчиталось, что с начала войны российские войска поразили 821 объект военной инфраструктуры Украины, включая 14 военных аэродромов, 19 пунктов управления и узлов связи, 24 зенитных ракетных комплексов ПВО, 48 радиолокационных станций.

Больше 150 тысяч украинцев (это данные ООН) стали беженцами. Они пытаются найти убежище в Польше, Молдове, Венгрии и Словакии.

Как это выглядит

Война идет третий день. Больше ста тысяч украинцев уже стали беженцами Фотографии

Как это выглядит

Война идет третий день. Больше ста тысяч украинцев уже стали беженцами Фотографии

Европейские страны закрывают воздушное пространство для авиакомпаний из России. Такое решение приняли Великобритания, Польша, Чехия, Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словения. Здесь — карта, на которой видно, как Россия постепенно оказывается в изоляции.

Роскомнадзор объяснил российским журналистам, как надо называть войну в Украине. Он потребовал от 10 СМИ — это «Эхо Москвы», «ИноСМИ», , The New Times, , «Свободная Пресса», « », «Новая газета», «Журналист» и «Лениздат» — под угрозой блокировки удалить «недостоверную общественно значимую не соответствующую действительности информацию». Эта информация касается обстрелов украинских городов российскими войсками и гибели мирных жителей. Претензии Роскомнадзора также вызвали «материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны». Роскомнадзор объявил, что достоверную информацию распространяют «именно российские официальные информационные источники».

Минобороны России заявило о «нарастании количества истеричных фейков и откровенной дезинформации» о войне в Украине. «Публикуются самые откровенные украинские фальшивки о якобы многотысячных потерях российских военнослужащих, многих сотнях уничтоженной российской бронетехники и авиации», — заявило министерство.

Минобороны упомянуло «отдельные российские СМИ» и, прежде всего, «Новую газету». «Они активно продвигают фейковую информацию, подготовленную обкуренной шайкой националистов и . Оперативно транслируют любые украинские фейки практически одномоментно с их публикацией в соцсетях», — говорится в заявлении Минобороны России.

Обкуренные шайки? Об этом уже говорил Путин

«Берите власть в свои руки! Нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов» Путин призвал украинских военных устроить госпереворот

Обкуренные шайки? Об этом уже говорил Путин

«Берите власть в свои руки! Нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов» Путин призвал украинских военных устроить госпереворот

Как начиналась — и как продолжалась война. Час за часом

Война в Украине. Первые дни Meduza

В России продолжаются антивоенные выступления. Против войны — две тысячи художников и искусствоведов, архитекторы и градостроители, а также врачи. «Война заберет множество жизней, покалечит столько судеб, что мы не успеем помочь при всех возможных усилиях. Кричать от боли, взывая к матерям, все будут на одном языке», — говорится в их заявлении.

Нет войне!

Россия напала на Украину. В самой России и по всему миру против этого выступили тысячи людей. Вот их (неполный) список

Нет войне!

Россия напала на Украину. В самой России и по всему миру против этого выступили тысячи людей. Вот их (неполный) список

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