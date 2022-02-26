Две тысячи российских художников, искусствоведов и архитекторов выступили против войны с Украиной

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Более двух тысяч художников, искусствоведов, архитекторов, продюсеров, кураторов, музыкантов и других деятелей культуры подписали открытое письмо российских работников культуры и искусства против войны с Украиной.

Мы, художники, кураторы, архитекторы, критики, искусствоведы, арт-менеджеры — представители культуры и искусства Российской Федерации — выражаем свою абсолютную солидарность с жителями Украины и говорим решительное «НЕТ ВОЙНЕ!». Мы требуем немедленной остановки всех военных действий, вывода войск с территории Украины и проведения мирных переговоров.

В письме говорится, что Россия 24 февраля «начала внезапное, агрессивное и открытое военное наступление по всей территории Украины», которое влечет за собой «огромные человеческие жертвы, ставит под удар экономику и безопасность, приведет нашу страну к полной международной изоляции».

В то же время война абсолютно бессмысленна — любое принуждение к миру с помощью насилия абсурдно. Предлог, под которым произошло развертывание «спецоперации», целиком и полностью сконструирован представителями российской власти, и мы выступаем против того, чтобы эта война велась от нашего имени.

Авторы письма назвали его «недостаточным, но необходимым действием на пути к миру между Россией и Украиной».

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