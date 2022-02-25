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(RASA) опубликовала заявление против российского военного вторжения на Украину. В тексте происходящее называется «страшным преступлением перед народом Украины», а России предрекается «изоляция и социальные потрясения». Текст подписали несколько десятков человек, в том числе нобелевский лауреат Андрей Гейм. «Медуза» публикует заявление целиком.

Мы, представители российской научной диаспоры, крайне возмущены военной агрессией Российской Федерации против Украины. Безосновательное неспровоцированное вторжение российских войск в соседнюю страну, сопровождающееся бомбардировками, ракетными обстрелами и другими военными действиями, в результате которых гибнут люди, — это страшное преступление перед народом Украины. Развязанная война — это также преступление перед народом России, которая в результате этих безумных действий обречена на изоляцию и социальные потрясения.

Мы выражаем солидарность с народом Украины, всеми людьми, для которых события последних дней стали трагедией и болью. Мы выражаем поддержку своим коллегам — украинским ученым. Мы призываем немедленно прекратить военные действия на территории Украины и освободить Украину от российских войск.

Татьяна Бронич, химик Петр Воробьев, физик Андрей Гейм, физик Вадим Гладышев, биохимик Сергей Гуриев, экономист Алексей Дяткин, химик Сергей Ерофеев, социолог Игорь Ефимов, биофизик Александр Кабанов, химик Евгений Кунин, биолог Мария Кондратова, биоинформатик Алекс Краснок, физик Дмитрий Мурзин, химик Михаил Паписов, химик Алекс Полинский, химик Мария Полинская, лингвист Роальд Сагдеев, физик Татьяна Татаринова, биоинформатик Алексей Эфрос, computer science Алексей Крушельницкий, физик Алексей Оскольский, биолог Марина Могильнер, историк Наталья Берлова, математик Сергей Глебов, историк Александр Ишкин, биоинформатик Александр Прищепов, географ Александр Слита, биолог Светлана Щепеткина, эпизоотолог Виктория Доронина, микробиолог Татьяна Кондратьева, иммунолог Александр Апт, иммуногенетик Элина Зуева, биолог Юлия Рашба, химик Анна Гуллер, биолог Екатерина Викторова, биолог Алексей Вольфсон, молекулярный биолог Елена Журова Сатэр, экономист

Фото на обложке: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ