Минобороны РФ: российские войска уничтожили 821 объект военной инфраструктуры Украины

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C начала военной операции в Украине российские вооруженные силы поразили 821 объект военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, передает телеканал «Звезда».

Среди них 14 военных аэродромов, 19 пунктов управления и узлов связи, 24 зенитных ракетных комплексов ПВО, 48 радиолокационных станций. Кроме того, было сбито семь боевых самолетов, семь вертолетов, девять беспилотных летательных аппаратов, уничтожено восемь военных катеров.

Российские военные взяли под полный контроль украинский город Мелитополь. Группировка войск ЛНР захватила населенные пункты Бахмутовка и Гречишкин, сообщил Конашенков.

Ранее 26 февраля офис президента Украины Владимира Зеленского заявил, что за время войны в Украине погибли более 3500 российских военных и почти 200 попали в плен. Минобороны РФ о потерях ни разу не сообщало.

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