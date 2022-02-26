Офис президента Украины заявил о 3500 погибших российских военных. Минобороны РФ до сих пор не сообщало о потерях

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За время войны в Украине погибли более 3500 тысячи российских военных и почти 200 попали в плен. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает УНИАН.

«По состоянию на сегодняшнее утро имеем более 3,5 тысяч погибших россиян и имеем чуть меньше 200 пленных», — сказал Подоляк в эфире телеканала «Рада».

Минобороны России после начала вторжения в Украину ни разу не сообщало о потерях.

По словам Подоляка, украинская армия контролирует ситуацию в Киеве, в городе продолжаются локальные бои. Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ночью российские войска пойдут на штурм.

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