Зеленский: этой ночью российские войска пойдут на штурм

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Украинские власти ожидают штурм со стороны российских войск в ночь на 26 февраля. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем новом видеообращении.

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