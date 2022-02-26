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Зеленский: этой ночью российские войска пойдут на штурм

Источник: Владимир Зеленский

Украинские власти ожидают штурм со стороны российских войск в ночь на 26 февраля. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем новом видеообращении.

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