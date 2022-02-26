Больше двух тысяч архитекторов и градостроителей России выступили с заявлением «Нет войне!»

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Более 2300 архитекторов и градостроителей России подписали открытое письмо, в котором выступили против войны с Украиной.

Внешнеполитические вопросы должны решаться исключительно мирным путем! Война не может являться инструментом политики в XXI веке.

Авторы письма назвали недопустимым «наступление российских войск на территорию Украины».

Война обесценивает саму суть деятельности архитектора и градостроителя, в какой бы стране он ни находился. Она нарушает права людей на жизнь, безопасность, самореализацию, комфортную и здоровую среду — все те ценности, которые являются основой нашей деятельности.

Уважение соседей невозможно завоевать силой или разрушением. Но его можно заслужить, обустроив собственную страну, собственный дом.

Нет войне!

Что происходит в Украине

Война Российское вторжение в Украину. Третий день. Онлайн «Медузы»

Что происходит в Украине

Война Российское вторжение в Украину. Третий день. Онлайн «Медузы»

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