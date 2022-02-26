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Какие страны, помимо самой Украины, решили закрыть свое небо для авиакомпаний из России. Карта

Источник: Meduza

Из-за вторжения в Украину европейские страны не только ввели санкции против России, но и начали останавливать выдачу виз россиянам и закрывать свое воздушное пространство для российских самолетов. К последней мере прибегли сама Украина (она закрыла свое небо не только для России, а для всех), а также другие страны — Великобритания, Польша, Чехия, Болгария, Эстония и Латвия (Россия отвечает аналогичными шагами). Вот как это выглядит на карте.

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Фото на обложке: Constantin Zinn / EPA / Scanpix / LETA