США, Евросоюз и Великобритания объявили о санкциях против Путина

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США решили ввести санкции против президента России Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и членов Совета безопасности РФ. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

Она не уточнила, в чем именно заключаются санкции, заявив, что информация об этом появится позднее.

Ранее 25 февраля об ограничениях против Путина и Лаврова заявили Евросоюз и Великобритания. Санкции против них подразумевают блокировку активов. ЕС, кроме этого, включил в санкционный список 26 россиян, которые «связаны с финансами, поддерживают правительство и получают преимущества от событий, которые происходят на Украине». Фамилии этих людей пока не названы.

Обновлено. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала санкции против Путина и Лаврова «примером бессилия» во внешней политике. «Вы с кем говорить будете? Шестая часть суши, ядерная держава, великая страна, вы с кем решили поиграться, в какие игры?» — приводит слова Захаровой «Интерфакс».

Единственные лидеры стран, которые находятся в санкционных списках Евросоюза, помимо Путина, — это президенты Сирии и Беларуси. В аналогичных списках США значатся, в частности, верховный лидер Ирана и глава КНДР.

С тех пор, как 21 февраля президент России Владимир Путин признал самопровозглашенные ДНР и ЛНР, США, Евросоюз, Великобритания и другие страны ввели уже несколько раундов антироссийских санкций.

Предыдущие санкции коснулись российского суверенного долга, банковского сектора, импорта продукции в Россию и людей из окружения Путина.

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