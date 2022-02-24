Байден объявил о новых санкциях: операции в долларах и евро, ограничения на импорт высокотехнологичной продукции в Россию

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Президент США Джо Байден объявил о санкциях в отношении России из-за вторжения в Украину.

Они включают в себя:

Ограничения на операции в долларах и евро, фунтах и иенах для российского бизнеса;

Ограничения на импорт высокотехнологичной продукции в Россию на 50%;

Блокирующие санкции против четырех российских банков, включая ВТБ;

Ограничения на заимствования на рынках США и ЕС для крупнейших российских государственных компаний;

Санкции против российских чиновников, крупных бизнесменов и членов их семей;

Байден повторил, что США не будут вступать в войну против России, но разместят дополнительные силы в Европе для защиты стран НАТО. 25 февраля лидеры 27 стран-членов альянса соберутся на саммит, добавил Байден.

«Эта агрессия не может остаться без ответа. Если так произойдет — последствия для Америки будут гораздо хуже, [чем повышение цен на газ]», — заявил президент США.

Он отметил, что «агрессия Путина» дорого обойдется России в экономическом и стратегическом смысле, а сам российский президент станет «изгоем» на международной арене.

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