Байден объявил о новых санкциях: операции в долларах и евро, ограничения на импорт высокотехнологичной продукции в Россию
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Президент США Джо Байден объявил о санкциях в отношении России из-за вторжения в Украину.
Они включают в себя:
- Ограничения на операции в долларах и евро, фунтах и иенах для российского бизнеса;
- Ограничения на импорт высокотехнологичной продукции в Россию на 50%;
- Блокирующие санкции против четырех российских банков, включая ВТБ;
- Ограничения на заимствования на рынках США и ЕС для крупнейших российских государственных компаний;
- Санкции против российских чиновников, крупных бизнесменов и членов их семей;
Байден повторил, что США не будут вступать в войну против России, но разместят дополнительные силы в Европе для защиты стран НАТО. 25 февраля лидеры 27 стран-членов альянса соберутся на саммит, добавил Байден.
«Эта агрессия не может остаться без ответа. Если так произойдет — последствия для Америки будут гораздо хуже, [чем повышение цен на газ]», — заявил президент США.
Он отметил, что «агрессия Путина» дорого обойдется России в экономическом и стратегическом смысле, а сам российский президент станет «изгоем» на международной арене.
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