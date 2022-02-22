Минфин США ввел санкции против ВЭБ.РФ, Промсвязьбанка и детей российских чиновников

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Министерство финансов США объявило о введении санкций против российских банков, их дочерних организаций, а также детей чиновников России. Ранее новые ограничения в связи с признанием РФ независимости самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик анонсировал президент США Джо Байден.

Под ограничения попали госкорпорация ВЭБ.РФ, Промсвязьбанк, а также 42 их дочерних предприятия из России, Беларуси, Украины и Гонконга. Среди прочих в санкционный список включили футбольный клуб ЦСКА, который Минфин США отнес к структурам ВЭБ.

Кроме того, ведомство объявило об ограничениях в отношении:

Дениса Бортникова — сына директора ФСБ Александра Бортникова;

Петра Фрадкова — сына бывшего премьер-министра Михаила Фрадкова;

Владимира Кириенко — сына замглавы администрации президента Сергея Кириенко.

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