«Путин посрамил Кафку и Оруэлла» Как мир отреагировал на российское признание независимости ДНР и ЛНР

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В Луганске празднуют признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик, 21 февраля 2022 года Александр Река / ТАСС / Scanpix / LETA

Вечером 21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Это произошло после заседания Совета безопасности России, на котором все его участники, в том числе руководители МИДа, Минобороны и ФСБ, призвали президента признать ДНР и ЛНР. В итоге Путин выступил с телеобращением к россиянам, а затем подписал соответствующие указы. Он распорядился, чтобы вооруженные силы РФ «осуществили функции по поддержанию мира» в республиках Донбасса (после этого в Донецке заметили танки). Госдума и Совет Федерации на заседаниях 22 февраля утвердят решение о признании ДНР и ЛНР.

Обращение Путина

Путин обратился к россиянам. Он объяснил, почему Россия признала ДНР и ЛНР Президент говорил около часа. Пересказываем его речь в одном абзаце

Обращение Путина

Путин обратился к россиянам. Он объяснил, почему Россия признала ДНР и ЛНР Президент говорил около часа. Пересказываем его речь в одном абзаце

Власти России заявили, что принятое решение — «праздник» и «спасение от геноцида», а стране «не оставили выбора». Спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что признание ДНР и ЛНР «должно остановить бойню» в Донбассе. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает, что «это большой праздник не только для жителей Донецка и Луганска, но и для каждого русского человека». Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев уверен, что дальше Россию ждут «санкции, угрозы, политическое давление с разных сторон», но россияне это «уже проходили». Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сказал, что принятое решение подтверждает, что «Россия своих в беде не бросает».

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что власти РФ «спасают сограждан от геноцида», а «России просто не оставили выбора». Так же считает глава Чечни Рамзан Кадыров: «Нашей стране не оставили другого выбора». Глава Крыма Сергей Аксенов назвал решение о признании ДНР и ЛНР «огромной радостью для всего нашего народа». Глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник сказали, что принятое решение дает «уверенность в мирном будущем» республик Донбасса.

Замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов сообщил, что Россия признала ДНР и ЛНР «в установленных сегодня границах». При этом глава комитета Госдумы по СНГ Леонид Калашников уверен, что речь идет о границах Донецкой и Луганской областей Украины, часть территорий которых контролирует Киев.

Власти Украины осудили решение России и заявили, что стремятся к миру, но готовы обороняться. Президент Украины Владимир Зеленский вечером 21 февраля — ночью 22 февраля провел переговоры с лидерами ведущих западных стран. До обращения Путина о Донбассе он переговорил с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, во время обращения — с президентом США Джо Байденом, а затем — с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Также он созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, который начал работать в режиме 24/7. Секретарь СНБО Андрей Данилов заявил, что Украина продолжает считать Донбасс своей территорией.

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Владимир Зеленский в обращении к нации заявил, что международно признанные границы Украины останутся прежними. Он подчеркнул, что страна придерживается мирного пути, но готова обороняться. Украина потребовала провести экстренные заседания Совбеза ООН, ОБСЕ и . МИД Украины осудил решение России, заявив, что оно нарушает основы международного права и Устав ООН, а также суверенитет и территориальную целостность Украины.

Обращение Зеленского

«Сейчас не февраль 2014-го, а февраль 2022-го. У нас другая страна, другая армия» Зеленский обратился к нации — вечером того дня, когда Путин признал независимость ДНР и ЛНР. Кратчайший пересказ

Обращение Зеленского

«Сейчас не февраль 2014-го, а февраль 2022-го. У нас другая страна, другая армия» Зеленский обратился к нации — вечером того дня, когда Путин признал независимость ДНР и ЛНР. Кратчайший пересказ

Совет безопасности ООН по инициативе Украины в ночь на 22 февраля собрался на экстренное заседание. Постпред Украины в ООН Сергей Кислица потребовал, чтобы Россия отменила решение о признании республик Донбасса и вернулась за стол переговоров. Представитель США Линда Томас-Гринфилд сказала, что своим решением Владимир Путин «разорвал в клочья», а также предложила «работать в направлении мира». Представитель России при ООН Василий Небензя в ответ сказал, что Россия не является стороной Минских соглашений. Он призвал западных коллег «отбросить эмоции» и сосредоточиться на том, чтобы «сдержать милитаристские планы Киева» и заставить Украину прекратить обстрелы и провокации против Донецка и Луганска. Небензя добавил, что Россия «по-прежнему открыта для дипломатии». Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь, в свою очередь, призвал решать все международные споры и разногласия мирным путем.

США готовят новые санкции против России и уже ввели ограничения против ДНР и ЛНР. Президент США Джо Байден своим указом запретил инвестиции в республики Донбасса, импорт в США товаров, услуг или технологий из этих регионов. Документ подразумевает блокировку американского имущества людей, связанных с ДНР и ЛНР, а также позволяет вводить санкции против тех, кто решит действовать в самопровозглашенных республиках. В указе сказано, что решение России угрожает национальной безопасности и внешней политике США.

Джо Байден провел телефонные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Все трое «резко осудили» решение Путина признать независимость ДНР и ЛНР, сообщил Белый дом. По данным источников Bloomberg, 21 февраля США эвакуировали своих дипломатов из Украины в Польшу.

Высокопоставленный чиновник администрации США сообщил журналистам, что встреча Байдена и Путина, о которой президенты договорились ранее при участии Макрона, будет возможна, если «Россия не предпримет дальнейших военных действий на территории Украины». Госсекретарь США Энтони Блинкен пока не отменил запланированную на 24 февраля встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Многие страны Запада выступили за введение санкций в отношении России. Кроме США о намерении ввести новые санкции объявили Великобритания, Евросоюз, Канада, Австралия. К санкциям готова присоединиться Япония. Решение властей России признать независимость ДНР и ЛНР осудили Германия, Франция, Швейцария, Австрия, Дания, Италия, Чехия, Латвия, Эстония и другие страны Евросоюза. Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил решение Путина и призвал Россию отвести войска от Украины. Великобритания заявила, что может увеличить военную помощь Украине.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель заявили, что «признание двух сепаратистских регионов в Украине — вопиющее нарушение международного права, территориальной целостности Украины и минских соглашений». Президент Польши Анджей Дуда призвал НАТО и ЕС жестко действовать в отношении России, чтобы «остановить агрессора». Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что своими действиями «Путин посрамил Кафку и Оруэлла».

В ОБСЕ призвали отменить принятое решение. Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине Микко Киннунен заявил, что «крайне важно, чтобы решение России не привело к новым военным действиям и кровопролитию». Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что действия России нарушают территориальную целостность и суверенитет Украины.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Россия повторила сценарий 2008 года, «который касается оккупации 20% наших территорий», — речь о признании Россией независимости Абхазии и Южной Осетии. Молдавия «привержена поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины». Президент Сербии Александр Вучич заявил, что решение Путина о признании «меняет мировой порядок» и отразится на Сербии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал неприемлемым решение России. МИД Турции в свете последних событий призвал своих граждан покинуть восток Украины. Посольство Китая в Украине рекомендовало своим гражданам избегать нестабильных районов.

Одним из первых, кто поддержал Россию, стал президент Никарагуа Даниэль Ортега. «Я уверен, что если они проведут референдум, подобный тому, что был проведен в Крыму, люди проголосуют за присоединение территорий к России», — сказал Ортега. Он уверен, что Россия, выступая против вступления Украины в НАТО, «просто защищается».

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Президент частично признанной Анатолий Бибилов назвал признание Москвой суверенитета ДНР и ЛНР «ожидаемым, обоснованным и оправданным решением». Глава Абхазии (тоже частично признанной) Аслан Бжания заявил, что решение России «базируется на адекватной оценке геополитической реальности, соответствует современным вызовам и угрозам». также поддержали признание ДНР и ЛНР и призвали «проявлять сдержанность, не втягиваться в войну, направленную на истощение потенциала России». В Казахстане заявили, что «вопрос о признании ДНР и ЛНР не стоит» на повестке дня, а страна вырабатывает свою позицию. Александр Лукашенко на момент публикации этого текста не комментировал решение России признать ДНР и ЛНР.

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Александр Бакланов