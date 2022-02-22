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Госдума и Совет Федерации одобряют признание независимости и помощь ЛНР и ДНР Следим за происходящим в прямом эфире. Онлайн «Медузы»

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Госдума и Совет Федерации 22 февраля собираются на заседания, чтобы одобрить признание независимости Луганской и Донецкой народных республик и ратифицировать соглашения о дружбе и взаимопомощи. О признании независимости ЛНР и ДНР президент РФ Владимир Путин объявил поздним вечером 21 февраля. Тогда же показали и кадры подписания соглашений с республиками, которые одобряет парламент.

Вице-спикер Госдумы, первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников заявил, что его партия поддержит ратификацию договоров о дружбе и сотрудничестве с ЛНР и ДНР, сообщает «Интерфакс». Этот вопрос нижняя палата парламента обсудит сегодня в течение дня. Совет Федерации также собирается сегодня на внеочередное заседание.

Погранслужба России сообщила, что за прошедшие сутки пункты пропуска на границе с Россией за сутки пересекли более 20 тысяч жителей ЛНР и ДНР («Интерфакс»).

Евро на бирже — 91,21 рубля. Доллар — 80,72 рубля.

Биржевые индексы отыграли часть потерь. Индекс МосБиржи на 10:00 мск снижается на 4,5%, индекс РТС — на 5,7% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Центробанк РФ принимает такие меры для стабилизации ситуации.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова также заявила РБК, что о признании ЛНР и ДНР в границах Луганской и Донецкой областей речь не идет. «Никто не собирается идти дальше».

Председатель думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников немедленно уточнил, что не говорил о признании независимости ЛНР и ДНР в границах Луганской и Донецкой областей.

«Соглашение не уточняет границ. Не знаю, кто запустил эту утку», — заявил Калашников изданию «Подъем».

Всю прошедшую ночь из разных источников поступали сообщения о том, что российские военные вошли на территорию Луганской и Донецкой областей. Государственные СМИ это, разумеется, отрицают.

Российские оппозиционеры объявили о планах провести антивоенный митинг. Заявка направлена в мэрию Москвы.

Представители ДНР и ЛНР продолжают сообщать о гибели мирных жителей. Утром 22 февраля представитель «Народной милиции» ДНР Эдуард Басурин заявил, что в результате подрыва взрывного устройства на трассе «Донецк-Горловка» погибли три человека.

Один из главных вопросов — в каких границах Путин признал ЛНР и ДНР.

Председатель думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что ДНР и ЛНР будут признаны Россией в границах Донецкой и Луганской областей.

«Сейчас ДНР и ЛНР занимают территорию меньше, чем это было на референдуме, но они считают, что их государственность распространяется на ту территорию тоже», — цитирует «Интерфакс» депутата.

А как эти границы будут восстанавливаться, в этом соглашении и не предусмотрено. Как они будут восстанавливаться, это не наши с вами компетенции.

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Путин признал ДНР и ЛНР. Теперь один из главных вопросов: в каких границах? Если это весь Донбасс, война с Украиной неизбежна? Очень короткий разбор «Медузы»

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Путин признал ДНР и ЛНР. Теперь один из главных вопросов: в каких границах? Если это весь Донбасс, война с Украиной неизбежна? Очень короткий разбор «Медузы»

На Московской бирже продолжается падение индексов. Индекс МосБиржи теряет после открытия около 8,5%, индекс РТС снижается почти на 9%.

Курс евро, по состоянию на 10:03 мск, поднялся выше отметки в 90 рублей, доллар торгуется выше 80 рублей.

Госдума еще 15 февраля приняла проект постановления об обращении к президенту РФ с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. Вот как выглядело обсуждение в нижней палате парламента.

Госдума решает обратиться к Путину с просьбой признать ЛНР и ДНР
Meduza
В Донецке устроили праздник по случаю признания независимости ЛНР и ДНР. 21 февраля
Александр Рюмин / ТАСС / Scanpix / LETA

Указы о признании ЛНР и ДНР, подписанные Путиным, в числе прочего предусматривают, что вооруженные силы РФ должны «осуществлять функции по поддержанию мира» в республиках.

Президент Украины Владимир Зеленский также выступил с обращением. «Мы придерживаемся мирного пути, за нами правда. Мы ничего и никого не боимся, ничего и никому не отдадим», — заявил он.

Кратчайший пересказ обращения Зеленского

«Сейчас не февраль 2014-го, а февраль 2022-го. У нас другая страна, другая армия» Зеленский обратился к нации — вечером того дня, когда Путин признал независимость ДНР и ЛНР. Кратчайший пересказ

Кратчайший пересказ обращения Зеленского

«Сейчас не февраль 2014-го, а февраль 2022-го. У нас другая страна, другая армия» Зеленский обратился к нации — вечером того дня, когда Путин признал независимость ДНР и ЛНР. Кратчайший пересказ

США пообещали принять меры

Затем, уже поздним вечером, российское телевидение показало обращение Путина. Оно длилось почти час и завершилось официальным объявлением о признании независимости ЛНР и ДНР.

Путин признал независимость ЛНР и ДНР
Meduza

Подробнее про обращение

Вчера, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик. Признание было разбито на два действия. Сначала ЛНР и ДНР обсудили на внеочередном заседании Совета безопасности.

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