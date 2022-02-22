Госдума и Совет Федерации одобряют признание независимости и помощь ЛНР и ДНР Следим за происходящим в прямом эфире. Онлайн «Медузы»

Председатель думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников немедленно уточнил, что не говорил о признании независимости ЛНР и ДНР в границах Луганской и Донецкой областей.

«Соглашение не уточняет границ. Не знаю, кто запустил эту утку», — заявил Калашников изданию «Подъем».