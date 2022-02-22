Госдума и Совет Федерации одобряют признание независимости и помощь ЛНР и ДНР Следим за происходящим в прямом эфире. Онлайн «Медузы»
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Госдума и Совет Федерации 22 февраля собираются на заседания, чтобы одобрить признание независимости Луганской и Донецкой народных республик и ратифицировать соглашения о дружбе и взаимопомощи. О признании независимости ЛНР и ДНР президент РФ Владимир Путин объявил поздним вечером 21 февраля. Тогда же показали и кадры подписания соглашений с республиками, которые одобряет парламент.
Вице-спикер Госдумы, первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников заявил, что его партия поддержит ратификацию договоров о дружбе и сотрудничестве с ЛНР и ДНР, сообщает «Интерфакс». Этот вопрос нижняя палата парламента обсудит сегодня в течение дня. Совет Федерации также собирается сегодня на внеочередное заседание.
Погранслужба России сообщила, что за прошедшие сутки пункты пропуска на границе с Россией за сутки пересекли более 20 тысяч жителей ЛНР и ДНР («Интерфакс»).
Евро на бирже — 91,21 рубля. Доллар — 80,72 рубля.
Биржевые индексы отыграли часть потерь. Индекс МосБиржи на 10:00 мск снижается на 4,5%, индекс РТС — на 5,7% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
Центробанк РФ принимает такие меры для стабилизации ситуации.
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова также заявила РБК, что о признании ЛНР и ДНР в границах Луганской и Донецкой областей речь не идет. «Никто не собирается идти дальше».
Председатель думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников немедленно уточнил, что не говорил о признании независимости ЛНР и ДНР в границах Луганской и Донецкой областей.
«Соглашение не уточняет границ. Не знаю, кто запустил эту утку», — заявил Калашников изданию «Подъем».
Российские оппозиционеры объявили о планах провести антивоенный митинг. Заявка направлена в мэрию Москвы.
Представители ДНР и ЛНР продолжают сообщать о гибели мирных жителей. Утром 22 февраля представитель «Народной милиции» ДНР Эдуард Басурин заявил, что в результате подрыва взрывного устройства на трассе «Донецк-Горловка» погибли три человека.
Один из главных вопросов — в каких границах Путин признал ЛНР и ДНР.
Председатель думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что ДНР и ЛНР будут признаны Россией в границах Донецкой и Луганской областей.
«Сейчас ДНР и ЛНР занимают территорию меньше, чем это было на референдуме, но они считают, что их государственность распространяется на ту территорию тоже», — цитирует «Интерфакс» депутата.
А как эти границы будут восстанавливаться, в этом соглашении и не предусмотрено. Как они будут восстанавливаться, это не наши с вами компетенции.
На Московской бирже продолжается падение индексов. Индекс МосБиржи теряет после открытия около 8,5%, индекс РТС снижается почти на 9%.
Курс евро, по состоянию на 10:03 мск, поднялся выше отметки в 90 рублей, доллар торгуется выше 80 рублей.
Госдума еще 15 февраля приняла проект постановления об обращении к президенту РФ с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. Вот как выглядело обсуждение в нижней палате парламента.
Указы о признании ЛНР и ДНР, подписанные Путиным, в числе прочего предусматривают, что вооруженные силы РФ должны «осуществлять функции по поддержанию мира» в республиках.
США пообещали принять меры
Затем, уже поздним вечером, российское телевидение показало обращение Путина. Оно длилось почти час и завершилось официальным объявлением о признании независимости ЛНР и ДНР.
Вчера, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик. Признание было разбито на два действия. Сначала ЛНР и ДНР обсудили на внеочередном заседании Совета безопасности.