«Это же экстраординарное заседание» В Кремле рассказали, как готовили Совбез, на котором решался вопрос признания ДНР и ЛНР (да, его показали не в прямом эфире)

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Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / Scanpix / LETA

То, как Кремль обставил признание самопровозглашенных республик Донбасса, вызвало немало вопросов у журналистов. Вечером 21 февраля российские телеканалы показали целиком заседание Совета безопасности РФ (чего обычно не бывает) — на нем Владимир Путин интересовался у своих коллег, стоит ли признавать суверенитет ДНР и ЛНР. Сначала все подумали, что это прямой эфир, но потом заметили на видео неудачные склейки, а также обеденное время на часах участников совещания.

После в эфир вышло почти часовое обращение президента к россиянам, в ходе которого он обрушился с критикой на власти Украины и объявил о признании ДНР и ЛНР. На этом видео он выглядел куда собраннее, чем на заседании Совбеза. Сразу же после этого показали церемонию из Кремля подписания договоров о дружбе с главами непризнанных республик.

На брифинге 22 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил: все, что показали россиянам, не было прямым эфиром. Представитель Кремля также разъяснил, как режиссировали весь процесс и почему его решили сделать настолько открытым.

Вот что он сказал:

Это же было экстраординарное заседание Совета безопасности, и президент его созвал в связи с экстраординарной ситуацией в двух республиках. И тема признания этих двух республик тоже, конечно, носит экстраординарный характер. Было чрезвычайно важно показать всю аргументацию главы государства, аргументацию членов Совбеза, их точку зрения по этим очень-очень важным вопросам. И, конечно, показать это в первую очередь гражданам нашей страны, но и также, конечно же, это все было очень важно [показать] для понимания зарубежом.

Действительно, не было плашек «прямой эфир», потому что оно не показывалось в прямом эфире. Все-таки это заседание Совбеза, определенные нюансы не вошли в эфир. Вы знаете, что обычно заседание Совета безопасности транслируется в виде только выступления главы государства, никогда никакие другие выступления не показывались. [В данном случае] необычен формат, потому что действительно это беспрецедентная открытость, но такая необходимость была продиктована экстраординарностью темы.

Посмотрите, как это было Meduza

На вопрос журналистов, почему из заседания Совбеза вырезали генпрокурора РФ Игоря Краснова, но оставили не очень удачное выступление директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина (он оговорился, что поддерживает присоединение ДНР и ЛНР к России), Песков сказал, что на самом деле в эфир «многие моменты не были включены».

Говоря об эмоциях в последующем обращении Путина, представитель Кремля отметил, что президент, как и ранее в аналогичных ситуациях, «демонстрировал максимальную собранность».

Когда речь шла о концептуальных размышлениях, да, там более спокойная манера оглашения, но где речь идет о нашем времени, где речь идет о тех трагических событиях, которые имели место, там, конечно же, к этой максимальной собранности добавляются и эмоции.

А вот фрагмент обращения Путина Meduza

Под конец брифинга Песков раскрыл журналистам полную хронологию 21 февраля, когда принималось судьбоносное решение о признании республик востока Украины.

Рассказываю:

— сначала было заседание Совета безопасности,

— потом было очень много отдельных контактов и так далее,

— потом была работа над текстом документа,

— потом была запись обращения к россиянам,

— потом был эфир этой записи.

Пока шел эфир этой записи, состоялось подписание, и как раз к моменту окончания эфира обращения к россиянам подоспели кадры подписания, и они были показаны. Они были записаны глубоко вечером.

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