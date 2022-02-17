Может ли стол (даже очень длинный) защитить от омикрона? Всерьез отвечаем на главный вопрос о предмете мебели, за которым Путин принимает гостей (надеемся, больше об этом не будем)

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Абсолютно никто:

Ни одна живая душа во Вселенной:

«Медуза»: а помните ОГРОМНЫЙ стол, за которым Владимир Путин принимал Эммануэля Макрона?

забудешь такое…

Путин и Макрон: пять часов обсуждают НАТО и Украину. Интернет: ха, смотрите, какой здоровенный стол! Мемы о главном герое переговоров в Кремле

забудешь такое…

Путин и Макрон: пять часов обсуждают НАТО и Украину. Интернет: ха, смотрите, какой здоровенный стол! Мемы о главном герое переговоров в Кремле

Да, стол не дает нам покоя… Несмотря на то, что у него есть даже еще более гигантский конкурент, за которым Путин встретился с главой МИД Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу. Восемь метров против шести!

После Макрона за стол переговоров (тот, что поменьше) сел немецкий канцлер Олаф Шольц — и получил свою долю шуток; хотя, конечно, их было меньше, чем в случае с президентом Франции.

А вот президент Бразилии Жаир Болсонару не удостоился чести посидеть за большим столом или столом поменьше. Ему достался, как говорится, «ваще маленький стол жесть…»

«Путин приветствует Болсонару в Кремле. [Стол] сильно отличается от того, за которым сидели Макрон и Шольц»

Как заявили в Кремле, то, насколько близко к Путину будет сидеть тот или иной гость, зависит от его готовности сдать ПЦР-тест на коронавирус перед встречей с президентом России. Следовательно, Макрон и Шольц отказались это сделать (по версии Reuters, во Франции не могли допустить, чтобы ДНК президента попала в руки Кремля). А вот Болсонару согласился.

Рассадка на расстоянии в шесть метров (и даже больше) объясняется «протоколом дополнительных мер по защите здоровья нашего президента и наших гостей».

Вопрос: а может ли вообще стол, пусть даже и очень длинный, защитить от заражения ковидом?

Отвечает научный редактор «Медузы» Александр Ершов (он знает о коронавирусе примерно все)

Физическая дистанция — хороший способ предотвратить передачу вируса через капли, которые образуются при чихании или разговоре. Проблема в том, что для коронавируса это, по-видимому, не основной способ передачи. Еще летом 2021 года стало ясно, что для ковида очень важным путем распространения является аэрозольный — то есть с воздухом. В таком случае шесть метров, десять метров — вообще не проблема. В литературе есть огромное число задокументированных случаев, когда люди заражались в концертных залах или храмах от носителей инфекции, удаленных на десятки метров. «Медуза» об этом сдвиге в понимании путей распространения инфекции, конечно, писала. В практическом плане это значит одно: вентиляция гораздо важнее расстояния. Встречайтесь лучше на открытом воздухе, а не за длинным столом.

Другой важный вопрос о длинном столе

Но этим вопросы о столе не исчерпываются… Как минимум интересно, какой мастер его изготовил (мы, конечно, говорим о том красивом белом столе, а не о его еще более гигантском, но невзрачном конкуренте). И на это есть ответ. Точнее, два — и как бы они не стали поводом для очередного дипломатического скандала… Как пишет The Guardian, создателем стола объявил себя испанский мебельщик Висенте Сарагоса из муниципалитета Алькасер. По его словам, стол изготовлен из альпийского белого бука и инкрустирован сусальным золотом.

Мы делали столы, которые были больше и красивее, но, глядя на фотографии этого стола, я горжусь тем, что как испанец и валенсиец сделал что-то стоящее.

Однако итальянец Ренато Полонья пришел в недоумение от слов Сарагосы. «Последние несколько дней я только и слышу об этом. Даже не знаю, что сказать, потому что стол сделал я где-то в 1995-1996 годах. Фотографии стола опубликованы в книгах, в основном, российских, изданных в 2000 году. Этот человек, которого я не знаю, говорит, что сделал стол в 2005 году — что-то тут не сходится».

Полонья не намерен уступать авторство никому, включая Сарагосу.

Возможно, этот человек сделал копию, которая отправилась в какое-то другое место, кто знает. Все-таки это стол, а не самолет. Сделать копию вполне возможно.

Вероятно, это не последний поворот в жизни знаменитого белого стола из Кремля, который мы, вне сомнения, еще не раз будем счастливы наблюдать. Вот только кажется, это произойдет не на следующей встрече Путина с лидером иностранного государства. 18 февраля в Россию приедет Александр Лукашенко, и его, скорее всего, за длинный стол не посадят. По крайней мере, с коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым Путин беседовал за маленьким столом. Наверняка и Лукашенко уважат именно этим предметом мебели.

Вот какой стол нужен в Кремле

Мы все любим кошек — и, безусловно, за дело. Но любите ли вы их настолько, чтобы купить стол с отверстием для мордочки? Чтоб можно было вместе обедать

Вот какой стол нужен в Кремле

Мы все любим кошек — и, безусловно, за дело. Но любите ли вы их настолько, чтобы купить стол с отверстием для мордочки? Чтоб можно было вместе обедать

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