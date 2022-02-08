Путин и Макрон: пять часов обсуждают НАТО и Украину. Интернет: ха, смотрите, какой здоровенный стол! Мемы о главном герое переговоров в Кремле

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7 февраля Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели переговоры в Москве. Встреча, на которой обсуждали, в основном, ситуацию вокруг Украины, длилась пять часов — но прорывом не стала. Кажется, самой примечательной частью переговоров стал огромный стол, за которым сидели президенты двух стран. Хотя внимательные читатели рубрики «Шапито» помнят его по встрече Путина и лидера Ирана Ибрахима Раиси.

Как бы то ни было, размеры стола впечатлили многих — например, наших западных коллег (но не только их). Вот ведущий британского телеканала GB News Колин Брэйзиер недоумевает, зачем Путину «стол размером с палубу авианосца»?

Джон Холтиуэнгер из Business Insider назвал стол «комически большим». А вот Элеанор Бирдсли из NPR иронично описала его как «маленький и уютный».

Актер Стивен Хантер (известный по роли Бомбура в трилогии «Хоббит») придумал целый диалог:

— Я думаю, у вас мой кофе.

— Что?

— У ВАС МОЙ…

— Говорите громче!

— Ладно, проехали! Давайте про Укра…

— Что вы там бормочете?

— Боже, ПОСТАВЬТЕ СТОЛ ПОМЕНЬШЕ.

— НЕ СЛЫШУ!

— Детский сад…

— ХА-ХА-ХА.

Стол попал на обложку французского издания Libération.

И, конечно же, стол стал героем мемов.

«Собираются ли Путин и Макрон делать аквагрим после переговоров?»

Вот теперь действительно маленький и уютный

Зачем же нужен такой большой стол? На самом деле, ответ разочаровывающе простой: дело в ковиде и необходимости соблюдать социальную дистанцию.

О чем все-таки были эти переговоры

«Политика открытых дверей НАТО — это экзистенциальный вопрос» Встреча Путина и Макрона в Москве длилась пять часов. Прорывов по Украине: ноль

О чем все-таки были эти переговоры

«Политика открытых дверей НАТО — это экзистенциальный вопрос» Встреча Путина и Макрона в Москве длилась пять часов. Прорывов по Украине: ноль

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