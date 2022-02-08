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Владимир Путин: Россию пытаются успокоить, что НАТО — оборонительная организация, но в том, насколько это так, уже убедились жители Ирака, Ливии, Афганистана, Сербии. В военной стратегии НАТО Россия прямо названа противником. Они почему-то считают угрозой движение наших войск по нашей территории и поэтому выстраивают недружественную политику. Они накачивают Украину оружием. А Киев не хочет соблюдать минские договоренности, дискриминирует русскоязычное население. Они и Порошенко преследуют — а мы готовы предоставить ему политическое убежище. Если Украина будет в НАТО и будет военным путем возвращать себе Крым, все европейские страны окажутся втянутыми в конфликт помимо своей воли. А если начнется ядерная война — победителей не будет. Украина должна соблюдать минские соглашения: нравится, не нравится — терпи, моя красавица. Мы 30 лет просили НАТО — не делайте того, не делайте этого, но нас просто игнорируют. А сейчас нам прислали ответы на наши предложения — и все ключевые вопросы там проигнорированы.

Эммануэль Макрон: Политика открытых дверей НАТО — это экзистенциальный вопрос, нам было бы сложно сказать Финляндии или Швейцарии, что они не могут туда попасть. В последние 30 лет России были нанесены травмы, и поэтому теперь нам требуются новые механизмы безопасности, но нельзя их создавать, нарушая фундаментальные права европейских стран. У многих из них был травмирующий опыт, мы не можем об этом забыть. Мы не можем подвергать себя риску новой конфронтации. Ближайшие дни будут решающими, я буду проводить консультации в Киеве и с нашими партнерами в Европе, нам нужно договориться по конкретным мерам. Я понимаю, почему нервничает Зеленский — ведь на границах его страны находятся 125 тысяч . Я уверен, что мы можем построить безопасность в Европе на основе наработок ОБСЕ, но нам нужны и новаторские решения. Нам нужно говорить с Россией, на каждом этапе мы можем найти компромисс. Наша география не изменится, поэтому мы должны работать как соседи. Нельзя сказать, что мы договорились, но процесс начался.

Это приблизительный пересказ заявлений Путина и Макрона, не все цитаты являются дословными. Полностью пресс-конференцию можно посмотреть здесь.

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Фото на обложке: AFP / Scanpix / LETA