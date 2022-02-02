Ни одному другому партнеру не были предложены такие условия сотрудничества. Но Россия разрушила доверие Ответ НАТО на российские предложения по безопасности. Полный текст

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Ints Kalnins / Reuters / Scanpix / LETA

Испанская газета El País опубликовала четырехстраничный документ на английском языке, где, как утверждает издание, содержится ответ НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Над текстом на каждой странице стоит пометка «НАТО — Россия. Для ограниченного пользования». Как документ попал в распоряжение испанских журналистов, газета не уточнила. В МИД России не подтвердили и не опровергли его подлинность. «Медуза» публикует полный перевод документа.

1. НАТО — оборонительный альянс и не представляет угрозы для России. Мы всегда стремились к миру, стабильности и безопасности в евроатлантическом регионе, а также к единой, свободной и мирной Европе. Это наша неизменная цель и идеал.

2. Мы твердо убеждены, что напряженность и разногласия должны разрешаться путем диалога и дипломатии, а не путем угроз и применения силы. Учитывая значительное, неоправданное и продолжающееся наращивание российских войск внутри и вокруг Украины и в Беларуси, мы призываем Россию к немедленной деэскалации ситуации. Мы подтверждаем нашу поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах международно признанных границ, включая Крым. Урегулирование конфликта внутри и вокруг Украины в соответствии с Минскими соглашениями и в рамках согласованных форматов значительно улучшило бы ситуацию в области безопасности и перспективы стабильности в Европе.

3. НАТО по-прежнему решительно привержено базовым принципам и соглашениям, которые лежат в основе европейской безопасности. Мы сожалеем о нарушении Россией ценностей, принципов и обязательств, на которых основаны отношения Россия — НАТО и которые она помогала развивать. Члены НАТО считают, что укрепление евроатлантической безопасности послужит на благо всех, когда все нации подтвердят свою приверженность целям и принципам Устава ООН, порядку, основанному на международных положениях, а также документам и их совокупности, обязательства по которым они на себя возложили, в том числе Хельсинским соглашениям 1975 года, Парижской хартии 1990 года и Хартии европейской безопасности 1999 года. Россия несет равную ответственность за исполнение этих принципов и актов.

4. Стабильные и предсказуемые отношения между Россией и НАТО отвечают нашим общим интересам. На заседании Совета Россия — НАТО 12 января 2022 года у нас состоялась первая дискуссия, во время которой все присутствующие высказали опасения по поводу безопасности. Члены НАТО предложили продолжить диалог об укреплении доверия в рамках Совета Россия — НАТО и выразили готовность обсуждать проблемы безопасности с Россией. Диалог мог бы продолжиться на основе взаимности и ключевых принципов европейской безопасности и ее укрепления для всех государств.

5. Принимая во внимание российские предложения по безопасности и отражая наши собственные опасения, члены НАТО определили области для конструктивного и содержательного диалога. Наша цель — достичь реальных и взаимовыгодных результатов. Мы поддерживаем предложения председателя Совета Россия — НАТО о проведении серии тематических встреч для обсуждения отношений, ситуации с безопасностью в Европе, включая риски внутри и вокруг Украины, а также вопросов уменьшения рисков, прозрачности и контроля над вооружениями.

6. Евроатлантическую безопасность можно укрепить в соответствии со следующими предложениями.

7. В рамках отношений Россия — НАТО:

7.1. В полной мере использовать существующие каналы связи между военными для обеспечения предсказуемости, прозрачности и снижения рисков.

7.2. Восстановить взаимное присутствие НАТО и России в Москве и Брюсселе соответственно.

7.3. Работать над предложением России о создании телефонной горячей линии для поддержания срочных контактов.

8. В рамках европейской безопасности, включая ситуацию внутри и вокруг Украины:

8.1. Все государства уважают и соблюдают принцип суверенитета, неприкосновенности границ и территориальной целостности других государств, а также воздерживаются от угроз и применения силы.

8.2. Все государства уважают и соблюдают права других государств выбирать или менять меры по обеспечению безопасности, определять собственное будущее и внешнюю политику без внешнего вмешательства. В этом ключе мы подтверждаем нашу приверженность политике открытых дверей НАТО в соответствии с 10-й статьей Североатлантического договора.

8.3. Россия выводит войска из Украины, Грузии и Молдавии, где они были развернуты без согласия принимающей стороны.

8.4. Все стороны конструктивно участвуют в разрешении конфликтов в различных форматах, к которым они принадлежат, в том числе в , , и .

8.5. Россия воздерживается от силового принуждения, агрессивной ядерной риторики и враждебных действий, направленных против членов НАТО и других стран.

9. Снижение рисков, прозрачность и контроль над вооружениями. Члены НАТО внесли большой вклад в контроль над вооружениями, разоружение и нераспространение оружия. Мы по-прежнему открыты для конструктивного диалога с Россией на эту тему, а также по вопросам взаимной прозрачности и мер укрепления доверия, в том числе путем следующих предложений:

9.1. Продолжение практики обмена информацией в рамках Совета Россия — НАТО об учениях, проводимых Россией и НАТО, для повышения предсказуемости, прозрачности и снижения рисков.

9.2. Конструктивное участие в обновлении Венского документа ОБСЕ.

9.3. Повышение прозрачности учений и внезапных учений путем снижения порога для уведомлений о них и наблюдения за ними.

9.4. Предотвращение опасных военных инцидентов путем повышения прозрачности и усилий по снижению рисков.

9.5 Проведение совместных совещаний по ядерной политике России и НАТО, разработка дальнейших взимных мер по снижению стратегических рисков.

9.6. Консультации по способам уменьшения угроз космическим системам, в том числе посредством усилий по продвижению ответственного поведения в космосе. Россия воздерживается от испытаний с уничтожением спутников, в результате чего образуется большое количество космического мусора.

9.7. Содействие развитию свободного, открытого, мирного и безопасного киберпространства за счет консультаций о способах снижения угроз, продолжения усилий по укреплению стабильности путем соблюдения международных обязательств и добровольных норм ответственного поведения государств; все государства воздерживаются от враждебной киберактивности.

9.8. Консультации по реальным мерам предотвращения инцидентов в воздушном и морском пространствах для восстановления доверия и повышения предсказуемости в евроатлантическом регионе.

9.9. Все страны снова заявляют о своей приверженности полному исполнению и соблюдению всех международных обязательств в области контроля над вооружениями, разоружением и нераспространением оружия, включая полное исполнение конвенций о запрете химического и биологического оружия.

9.10. Россия возвращается в соблюдению Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), участию в Совместной консультативной группе и предоставлению ежегодной информации о численности и размещении сил в соответствии с документом.

9.11. В свете опасений союзников НАТО по поводу российской государственной программы вооружения, включая запасы нестратегического ядерного оружия и растущее число различных типов ракет средней и меньшей дальности и пусковых установок, призываем Россию:

вести переговоры с США о будущих соглашениях и договоренностях в области контроля вооружений и разоружения, включая все ядерное оружие США и России, в том числе нестратегические запасы, неразвернутые ядерные боеголовки, а также все межконтинентальное ядерное оружие.

взаимодействовать с США по ракетам средней и меньшей дальности наземного базирования и пусковым установкам в рамках более широкого диалога, в том числе в рамках Совета Россия — НАТО.

10. На протяжении более 30 лет НАТО работает над выстраиванием партнерских отношений с Россией. На саммите в Лондоне в 1990 году, когда холодная война заканчивалась, альянс протянул руку дружбы, предложив диалог и партнерство вместо конфронтации и недоверия. В последующие годы НАТО создало , а Россия и альянс подписали основополагающий акт Россия — НАТО и учредили Совет Россия — НАТО, который остается уникальным форматом и символом открытости альянса для отношений с Россией. Ни одному другому партнеру не были предложены сопоставимые условия сотрудничества. Однако Россия разрушила доверие, на котором было основано наше сотрудничество и бросила вызов основополагающим принципам глобальной и евроатлантической безопасности.

11. Мы продолжаем стремиться к конструктивным отношениям с Россией, когда ее действия делают это возможным. Мы призываем Россию к диалогу по вопросам, вызывающим обеспокоенность всех участников Совета Россия — НАТО, для достижения ощутимых результатов. Прекращение наращивания российских войск внутри и вокруг Украины играют важную роль для существенного прогресса.

12. НАТО не стремится к конфронтации, но мы не можем и не будем идти на компромисс по принципиальным для альянса положениям, на которых основан наш союз и безопасность в Европе и Северной Америке. Члены НАТО по-прежнему привержены основополагающему для альянса Североатлантическому договору, согласно которому нападение на одного союзника должно рассматриваться как нападение на весь альянс. Мы примем все необходимые меры для защиты наших союзников и не будем ставить под угрозу нашу способность сделать это.

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