Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Госсекретарь США Энтони Блинкен. У нас есть основные принципы, которые мы готовы защищать. Это в том числе суверенитет Украины и ее территориальная целостность. А также право каждой страны выбирать себе союзников. Мы открыты к диалогу и предпочитаем дипломатию, но Россия должна пойти на деэскалацию. НАТО придерживается принципа открытых дверей. Наша позиция согласована с европейскими союзниками и Украиной. Как будут развиваться события, решать России. Мы готовы к любому сценарию. Мы не публикуем текст нашего ответа на предложения России, поскольку для успеха дипломатии нужны конфиденциальные переговоры. Мы надеемся, что Россия тоже так считает.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Ответ НАТО по гарантиям безопасности поддержали все 30 членов альянса. Мы не готовы к компромиссам по своим основным принципам, в том числе по политике открытых дверей и праву суверенных стран вступать в НАТО. Но мы готовы говорить с Россией, готовы выслушать ее озабоченности — и чем раньше мы начнем, тем лучше. Мы предлагаем восстановить представительства в Москве и Брюсселе, а также организовать прямую линию связи. Мы считаем необходимым начать масштабный диалог по контролю над вооружениями. Но Россия должна отказаться от агрессивной политики и вывести войска из Грузии, Украины и Молдовы, где они развернуты без согласия правительств этих стран. С учетом текущей ситуации мы повысили готовность наших сил и усиливаем свое присутствие в регионах Балтийского и Черного морей.

Это краткий пересказ пресс-конференций Энтони Блинкена и Йенса Столтенберга, которые прошли после того, как США и НАТО передали России свои ответы на российские предложения по гарантиям безопасности. Главное, чего требует Россия — НАТО не должно расширяться на восток, а Украина не должна войти в альянс.

Читайте также

Кто виноват в том, что в Европе вот-вот может разгореться война? Версии США и России Формулируем (относительно коротко) на основе резких заявлений политиков и дипломатов

Читайте также

Кто виноват в том, что в Европе вот-вот может разгореться война? Версии США и России Формулируем (относительно коротко) на основе резких заявлений политиков и дипломатов

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!

Фото на обложке: John Thys / AFP / Scanpix / LETA