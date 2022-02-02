Испанская газета El País опубликовала текст ответа США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Испанская газета El País утверждает, что получила доступ к двум конфиденциальным документам, которые содержат ответы США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Текст документов опубликован (доступно по подписке) на сайте издания.

Оба документа на английском языке. Ответ Вашингтона занимает пять страниц, ответ альянса — четыре. Как отмечает ТАСС, в текстах упоминаются предложения, которые уже звучали на официальном уровне или о них уже писали СМИ со ссылкой на источники. В частности, это предложения договориться об ограничении ядерных вооружений и масштабов военных учений.

Так, США заявили, что готовы рассмотреть договоренности с Россией, представляющие двусторонний интерес, и по-прежнему поддерживают политику «открытых дверей» НАТО. Вашингтон также готов обсуждать «интерпретации» принципа неделимости безопасности, одобренного Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). На него Россия ссылалась в своих предложениях.

Кроме того, США предупредили, что дальнейшее наращивание Россией своих военных сил или агрессия против Украины приведет к ответным шагам со стороны Вашингтона и его союзников.

НАТО в своем ответе заявила, что не хочет конфронтации с Россией, но не пойдет на компромисс по принципам, на которых основан альянс. В тексте организации подчеркивается, что все государства имеют право выбирать соглашения по безопасности «без внешнего вмешательства».

Россия выдвинула требования к США и НАТО в середине декабря. Она потребовала, чтобы альянс отказался от приема новых членов, в первую очередь, Украины, а также не размещал свои войска на территории стран, вошедших в него после 1997 года.

Вашингтон и НАТО передали свои ответы Москве в конце января. При этом США просили Россию не публиковать текст американского документа, сообщал The Washington Post. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что считает правильным предать гласности эти ответы.

1 февраля президент РФ Владимир Путин рассказал, что власти России анализируют ответы США и НАТО, но «уже сейчас понятно, что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы».

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!