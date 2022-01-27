The New York Times: США и НАТО предложили России договориться об ограничении ядерных вооружений и масштабов военных учений
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Газета The New York Times опубликовала краткое содержание ответов США и НАТО на проект взаимных гарантий безопасности, предложенных Россией на фоне обострения вокруг Украины.
По данным источников, знакомых с переданными документами, США и НАТО дали понять, что у России нет права вето на присутствие ядерного оружия, войск или обычных вооружений в странах НАТО.
Ответ США и альянса, по выражению издания, «открывает дверь» для возрождения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который с 1986 года считался центральным элементом контроля над ядерным оружием России и США и утратил силу в 2019 году.
США и их союзники также готовы обсудить взаимные правила по ограничению масштабов и мест проведения военных учений, чтобы их проводили вдали от границ, а сбор военных не воспринимался как подготовка к вторжению.
Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил 26 января, что НАТО не откажется от принципа открытых дверей, и эту позицию США изложили в своем ответе России на ее предложения по гарантиям безопасности. Одним из главных требований Москвы был запрет на вступление Украины в НАТО.