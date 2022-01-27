The New York Times: США и НАТО предложили России договориться об ограничении ядерных вооружений и масштабов военных учений

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Газета The New York Times опубликовала краткое содержание ответов США и НАТО на проект взаимных гарантий безопасности, предложенных Россией на фоне .

По данным источников, знакомых с переданными документами, США и НАТО дали понять, что у России нет права вето на присутствие ядерного оружия, войск или обычных вооружений в странах НАТО.

Ответ США и альянса, по выражению издания, «открывает дверь» для возрождения , который с 1986 года считался центральным элементом контроля над ядерным оружием России и США и утратил силу в 2019 году.

США и их союзники также готовы обсудить взаимные правила по ограничению масштабов и мест проведения военных учений, чтобы их проводили вдали от границ, а сбор военных не воспринимался как подготовка к вторжению.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил 26 января, что НАТО не откажется от принципа открытых дверей, и эту позицию США изложили в своем ответе России на ее предложения по гарантиям безопасности. Одним из главных требований Москвы был запрет на вступление Украины в НАТО.

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