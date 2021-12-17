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МИД РФ обнародовал проекты договоров России с США и НАТО о взаимных гарантиях безопасности.

В соглашении с НАТО, в частности, есть следующие пункты:

НАТО обязуется исключить дальнейшее расширение и присоединение к альянсу Украины;

НАТО не будет размещать дополнительные силы и вооружения за пределами стран, в которых они были по состоянию на май 1997 года, то есть до присоединения к альянсу стран Восточной Европы;

НАТО отказывается от ведения любой военной деятельности на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии;

Россия и НАТО обязуются не развертывать ракеты средней и меньшей дальности в районах, откуда они могут поражать территорию друг друга;

стороны не будут проводить в согласованной приграничной полосе учения и другие военные действия численностью свыше бригады;

стороны не рассматривают друг друга в качестве противников, не должны создавать угроз, обязуются мирно решать все споры и воздерживаться от применения силы.

Проект соглашения с США содержит такие предложения:

Россия и США не используют территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга;

стороны обязуются не развертывать ракеты средней и меньшей дальности за рубежом и в районах, откуда они могут поразить цели на территории другой стороны;

стороны воздержатся от присутствия боевых кораблей и полетов тяжелых бомбардировщиков в районах, откуда они могут поражать цели на территории другой стороны;

США обязуются не создавать военные базы в постсоветских странах, не использовать их военную инфраструктуру и не развивать с ними военное сотрудничество;

стороны обязуются не развертывать ядерное оружие за рубежом, должны вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории;

стороны обязуются не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия;

стороны обязуются не подготавливать военных неядерных стран применять ядерное оружие;

США обязуются исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приема в альянс постсоветских стран.

Переговоры о гарантиях безопасности в Европе начались на фоне наращивания российских войск на восточной границе Украины. Источники западных СМИ утверждают, что Россия готовит вторжение в Украину в начале 2022 года. Кремль в ответ заявлял, что российские войска не представляют ни для кого угрозы, а только реагируют на провокации Киева в Донбассе.

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