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Власти России сейчас анализируют ответы США и НАТО на свои предложения по гарантиям безопасности. Об этом заявил президент Владимир Путин после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

При этом Путин подчеркнул, что «уже сейчас понятно, что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы».

Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока к состоянию 1997 года.

Путин также повторил тезис о том, что безопасность одних стран не должна достигаться за счет безопасности других.

Москва выступила с требованиями к НАТО по гарантиям безопасности в середине декабря. Это произошло на фоне новостей о наращивании российских войск у границы с Украиной.

США и НАТО в своих ответах России подчеркнули, что альянс не будет отказываться от политики открытых дверей и закрывать возможность вступления для Украины.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ответы США и НАТО, заявлял, что «есть реакция, позволяющая рассчитывать на начало серьезного разговора, но по второстепенным темам». При этом он отмечал отсутствие «позитивной реакции» по ключевым вопросам.

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