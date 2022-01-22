США попросили Россию не обнародовать американский ответ на предложения по гарантиям безопасности. Лавров говорил, что публикация «была бы правильной»

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США попросили Россию не публиковать ответ на требования по гарантиям безопасности, который они обещали предоставить на следующей неделе. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

При этом, пишет издание, в Госдепартаменте не исключают, что Москва все равно решит предать письмо гласности. Как ожидается, в ответе США дадут понять, что заинтересованы в продолжении диалога, но исключат отказ НАТО от политики открытых дверей, а также изложат встречные предложения.

Как рассказали источники The Washington Post, несмотря на то что в письме США откажутся от основных требований России, в Белом доме считают, что его отправка все равно будет полезна, так как с ним ознакомится лично президент Владимир Путин. «Это в наших интересах, чтобы человек, который принимает единоличные решения в России, ознакомился с нашей позицией и решил, как двигаться дальше», — заявил источник в Белом доме.

О том, что США предоставят России письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности, госсекретарь Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров договорились на встрече в Женеве 21 января.

Лавров заявлял, что Москва считает правильным, если этот ответ будет предан гласности. При этом он подчеркивал, что вопрос публикации будет обсуждаться с США.

Россия выдвинула требования к США и НАТО в середине декабря. Она требует, чтобы альянс отказался от приема новых членов, в первую очередь, Украины, а также не размещал свои войска на территории стран, вошедших в него после 1997 года.

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