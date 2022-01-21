Сергей Лавров: США пообещали на следующей неделе письменно ответить на требования России по гарантиям безопасности

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США на следующей неделе предоставят письменные ответы на предложения России по вопросам безопасности в Европе. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, такая договоренность была достигнута в ходе его встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Лавров также сказал, что считает правильным предать гласности эти ответы, после того как они будут получены. Он подчеркнул, что обсудит с Блинкеном эту возможность.

Блинкен, в свою очередь, подтвердил, что ответы будут направлены, после чего возможны новые встречи с участием его и Лаврова. Он также отметил, что в перспективе США готовы провести переговоры между главами государств, «если выяснится, что это было бы полезно для прогресса в решении проблем».

Россия выдвинула требования к США и НАТО в середине декабря. Она требует, чтобы альянс отказался от приема новых членов, в первую очередь, Украины, а также не размещал свои войска на территории стран, вошедших в него после 1997 года.

После выдвижения требований России были проведены четыре раунда переговоров. По итогам всех встреч стороны давали понять, что их позиции не сблизились. США и НАТО отказались дать гарантии, что Украина не вступит в альянс. Они настаивают на том, что каждая страна вправе самостоятельно выбирать себе союзников.

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