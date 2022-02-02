Россия нарушила свои обязательства уважать независимость и границы Украины Ответ США на российские предложения по безопасности. Полный текст

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Susan Walsh / AP / Scanpix / LETA

Испанское издание El Pais 2 февраля опубликовало ответы США и НАТО на по безопасности, переданные Москве 26 января. Эти документы не предназначались для публикации — США просили Россию оставить их в тайне, и Москва дала на это свое согласие. Тем не менее, еще до материала El Pais некоторые утечки появлялись в американской прессе. «Медуза» публикует полный перевод пятистраничного ответа США, озаглавленного «Области взаимодействия для повышения безопасности», с незначительными редакционными правками. А в этом материале — перевод ответа НАТО.

Введение

Соединенные Штаты вместе с трансатлантическими союзниками и партнерами готовы работать над достижением взаимопонимания с Россией по вопросам безопасности. Мы готовы рассматривать договоренности и соглашения с Россией по вопросам, вызывающим озабоченность у обеих сторон, с целью подписания документов, призванных решить соответствующие проблемы безопасности. В ответ на просьбу России предоставить прямой письменный ответ на предложенный проект российского соглашения и в соответствии с нашим обещанием назвать проблемы, вызывающие обеспокоенность с нашей стороны, ниже мы перечисляем вопросы, по которым Соединенные Штаты готовы обсуждать взаимные действия или обязательства, а также форматы встреч, на которых должен быть рассмотрен каждый из этих вопросов. Некоторые вопросы потребуют более, чем одной площадки для обсуждения, чтобы обеспечить надлежащее участие союзников и партнеров.

Мы готовы взаимодействовать с Россией в рамках , , а также ОБСЕ, чтобы добиться конкретных улучшений в европейской безопасности. В рамках этих диалогов Соединенные Штаты открыты для обсуждения вопросов безопасности, вызывающих озабоченность у России, Соединенных Штатов, а также наших союзников и партнеров. Вопросы, связанные с НАТО, включая те, которые фигурируют в предложенном Россией соглашении с НАТО, будут отдельно рассматриваться альянсом. Соединенные Штаты будут обсуждать все вопросы, которые затрагивают безопасность Европы, с нашими союзниками и партнерами. Соединенные Штаты продолжают твердо придерживаться политики открытых дверей НАТО и полагают, что Совет Россия — НАТО является подходящей площадкой для обсуждения этого вопроса (статья 4 предложенного Россией двустороннего договора).

Что США говорили публично США и НАТО ответили России на предложения по гарантиям безопасности Если коротко — отказа от расширения альянса не будет

Соединенные Штаты добросовестно подходят к этому процессу с целью укрепления евроатлантической безопасности. Россия тем временем развернула свыше 100 тысяч военных на границе с Украиной, оккупировала Крым и разожгла конфликт в Донбассе. В предложенных соглашениях Россия выдвинула требования, которые противоречат принципам, которых она обязалась придерживаться в предыдущих документах. Крайне важно, чтобы дискуссии проходили на основе ключевых документов по европейской безопасности, включающих , и , а также устав ООН, в которых закреплены принципы суверенитета, территориальной целостности и права каждого государства выбирать союзы и механизмы безопасности, в дополнение к уважению прав человека и фундаментальных свобод, в том числе свободы выражения мнений, свободы мирных собраний и свободы вероисповедания (статья 2 предложенного Россией двустороннего договора).

Мы также готовы к дискуссии о , поднятой в статье 1 предложенного Россией двустороннего договора, и наших интерпретациях этого понятия. Мы отмечаем, что это лишь одна из концепций на фоне многочисленных обязательств, взятых на себя государствами — участниками ОБСЕ, и ее нельзя рассматривать изолированно. Мы серьезно относимся к согласованной всеми сторонами концепции всеобъемлющей, совместной, равной и неделимой безопасности, изложенной в декларации саммита ОБСЕ в Астане в 2010 году, в которой и Соединенные Штаты, и Россия подтвердили неотъемлемое право каждого государства-участника свободно выбирать или менять меры безопасности, включая соглашения о союзах.

На протяжении всего этого процесса Соединенные Штаты не будут отступать от своих ценностей и обязательств в рамках международного права или международно признанных принципов. Соединенные Штаты со своими союзниками и партнерами будут по-прежнему выражать обеспокоенность в связи с действиями России, влияющими на безопасность в евроатлантическом регионе.

Размещение войск на Украине (предложенные площадки — Диалог о стратегической стабильности, ОБСЕ и нормандский формат)

Позиция США . Соединенные Штаты готовы обсудить взаимные меры транспарентности и взаимные обязательства как со стороны Соединенных Штатов, так и России по неразмещению наступательных ракетных комплексов наземного базирования и постоянных сил с боевыми задачами на территории Украины. Мы продолжаем консультации с Украиной по этим вопросам.

. Соединенные Штаты готовы обсудить взаимные меры транспарентности и взаимные обязательства как со стороны Соединенных Штатов, так и России по неразмещению наступательных ракетных комплексов наземного базирования и постоянных сил с боевыми задачами на территории Украины. Мы продолжаем консультации с Украиной по этим вопросам. Озабоченности. Соединенные Штаты обеспокоены присутствием российских войск и техники на Украине, включая наращивание военных сил в Крыму и на украинских границах. Соединенные Штаты также обеспокоены тем, что Россия нарушила свои обязательства по , в рамках которого она, в частности, обязалась «уважать независимость и суверенитет и существующие границы Украины» и «воздерживаться от угрозы силой и от ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины». Россия предложила ограничить развертывание ракет наземного базирования средней и меньшей дальности (статья 6 предложенного Россией двустороннего договора).

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Военные учения (площадки — Диалог о стратегической стабильности, Совет Россия — НАТО, ОБСЕ)

Позиция США . Соединенные Штаты, консультируясь с союзниками и партнерами, готовы обсудить меры по повышению доверия в отношении значительных наземных учений в Европе, включая обязательства по уведомлению, а также модернизацию , но не ограничиваясь ими. Мы, наши союзники и партнеры в своих предложениях по модернизации Венского документа в ОБСЕ четко заявили, что мы поддерживаем повышение военной транспарентности, что важно для снижения риска недопонимания и неверных оценок. Соединенные Штаты, консультируясь с союзниками и партнерами по НАТО, на основе эквивалентных обязательств России готовы изучить в соответствующем контексте новый режим уведомления об учениях и меры по снижению рисков, связанных с ядерным оружием, в том числе на стратегических бомбардировщиках.

. Соединенные Штаты, консультируясь с союзниками и партнерами, готовы обсудить меры по повышению доверия в отношении значительных наземных учений в Европе, включая обязательства по уведомлению, а также модернизацию , но не ограничиваясь ими. Мы, наши союзники и партнеры в своих предложениях по модернизации Венского документа в ОБСЕ четко заявили, что мы поддерживаем повышение военной транспарентности, что важно для снижения риска недопонимания и неверных оценок. Соединенные Штаты, консультируясь с союзниками и партнерами по НАТО, на основе эквивалентных обязательств России готовы изучить в соответствующем контексте новый режим уведомления об учениях и меры по снижению рисков, связанных с ядерным оружием, в том числе на стратегических бомбардировщиках. Озабоченности. Соединенные Штаты, союзники и партнеры по НАТО ясно выразили свою озабоченность в связи с крупномасштабными военными учениями России и другими действиями, которые предпринимаются без предварительного уведомления или надлежащей транспарентности. Неспособность России полностью выполнить свои обязательства по Венскому документу подорвала безопасность в Европе. Россия предложила ограничить военную деятельность и усовершенствовать механизмы предотвращения опасной деятельности (статья 5 предложенного Россией двустороннего договора).

Маневры военной техники (площадки — Диалог о стратегической стабильности, Совет Россия — НАТО, ОБСЕ)

Позиция США . Соединенные Штаты, консультируясь с союзниками и партнерами, готовы изучить дополнительные меры, не подрывающие основные принципы международного права, по предотвращению инцидентов на море и в воздухе, в том числе путем усовершенствования и создания дополнительных механизмов для двустороннего урегулирования конфликтов. Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры по НАТО по-прежнему готовы обсуждать предложения по изменению положений Венского документа с целью снижения риска.

. Соединенные Штаты, консультируясь с союзниками и партнерами, готовы изучить дополнительные меры, не подрывающие основные принципы международного права, по предотвращению инцидентов на море и в воздухе, в том числе путем усовершенствования и создания дополнительных механизмов для двустороннего урегулирования конфликтов. Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры по НАТО по-прежнему готовы обсуждать предложения по изменению положений Венского документа с целью снижения риска. Озабоченности. Соединенные Штаты обеспокоены небезопасными российскими маневрами вблизи кораблей США и союзников в международных водах и воздушном пространстве. Соединенные Штаты также обеспокоены действиями России, нарушающими права и свободы судоходства и международной торговли в Черном и Азовском морях. Помимо этого, невыполнение Россией своих обязательств по снижению рисков в рамках Венского документа вызывает обеспокоенность США и других наших партнеров по ОБСЕ. Россия предложила ограничить военную активность и улучшить механизмы по предотвращению опасной деятельности (статья 5 предложенного Россией двустороннего договора).

Ракеты наземного базирования средней и меньшей дальности (площадка — Диалог о стратегической стабильности, с дополнительными консультациями в Совете Россия — НАТО)

Позиция США . Соединенные Штаты, тесно консультируясь с союзниками, готовы начать обсуждение в рамках Диалога о стратегической стабильности вопроса о контроле над ракетами наземного базирования средней и меньшей дальности и пусковыми установками.

. Соединенные Штаты, тесно консультируясь с союзниками, готовы начать обсуждение в рамках Диалога о стратегической стабильности вопроса о контроле над ракетами наземного базирования средней и меньшей дальности и пусковыми установками. Озабоченности. Соединенные Штаты и союзники обеспокоены тем, что Россия существенно нарушала договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, когда он действовал, а также продолжающимся производством и развертыванием Россией ракетной , а также других ракетных комплексов средней и меньшей дальности. Россия предложила ограничить развертывание ракет наземного базирования средней и меньшей дальности (статья 6 предложенного Россией двустороннего договора).

Размещение вооруженных сил США, НАТО и России (площадки — Диалог о стратегической стабильности, Совет Россия — НАТО, ОБСЕ)

Позиция США . Нынешние силы США и НАТО являются пропорциональными и ограниченными, в строгом соответствии с обязательствами Основополагающего акта Россия — НАТО. Мы по-прежнему воздерживаемся от «дополнительного постоянного базирования значительных боевых частей», так же как и от размещения ядерного оружия в восточноевропейских странах. Военные силы США в Европе составляют четверть от их количества на момент окончания холодной войны. Дальнейшее наращивание российских военных частей или дальнейшая агрессия против Украины вынудит Соединенные Штаты и наших союзников усилить наши оборонительные позиции. Соединенные Штаты готовы обсуждать проблемы, по которым у нас нет согласия, и изучать, как мы можем обсуждать вопросы размещения неядерных сил, включая повышение прозрачности и снижение рисков с помощью Венского документа, с целью смягчить взаимные опасения.

. Нынешние силы США и НАТО являются пропорциональными и ограниченными, в строгом соответствии с обязательствами Основополагающего акта Россия — НАТО. Мы по-прежнему воздерживаемся от «дополнительного постоянного базирования значительных боевых частей», так же как и от размещения ядерного оружия в восточноевропейских странах. Военные силы США в Европе составляют четверть от их количества на момент окончания холодной войны. Дальнейшее наращивание российских военных частей или дальнейшая агрессия против Украины вынудит Соединенные Штаты и наших союзников усилить наши оборонительные позиции. Соединенные Штаты готовы обсуждать проблемы, по которым у нас нет согласия, и изучать, как мы можем обсуждать вопросы размещения неядерных сил, включая повышение прозрачности и снижение рисков с помощью Венского документа, с целью смягчить взаимные опасения. Озабоченности. Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры обеспокоены все увеличивающимся многосторонним наращиванием военного потенциала России, ее более напористой доктриной, новейшими военными возможностями и провокационными действиями, в том числе вблизи границ союзников по НАТО, — так же как и ее масштабными учениями без уведомления, продолжающейся военной оккупацией и наращиванием сил в Крыму и у восточных границ Украины, размещением современных ракет двойного назначения в Калининграде и неоднократным вторжением в воздушное пространство союзников НАТО. Россия предложила ограничить военную деятельность и улучшить механизмы для предотвращения опасной деятельности (статья 5 предложенного Россией двустороннего договора).

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(площадка — Диалог о стратегической стабильности, с дополнительными консультациями в Совете Россия — НАТО)

Позиция США . Соединенные Штаты готовы, консультируясь с союзниками, и, где это уместно, с их согласия обсуждать механизмы транспарентности, чтобы подтвердить отсутствие крылатых ракет Tomahawk на объектах Aegis Ashore в Румынии и Польше, если Россия предложит аналогичные меры транспарентности на двух базах с ракетами наземного базирования по нашему выбору на территории России. Мы должны проконсультироваться с союзниками по НАТО, включая Румынию и Польшу, по этому вопросу.

. Соединенные Штаты готовы, консультируясь с союзниками, и, где это уместно, с их согласия обсуждать механизмы транспарентности, чтобы подтвердить отсутствие крылатых ракет Tomahawk на объектах Aegis Ashore в Румынии и Польше, если Россия предложит аналогичные меры транспарентности на двух базах с ракетами наземного базирования по нашему выбору на территории России. Мы должны проконсультироваться с союзниками по НАТО, включая Румынию и Польшу, по этому вопросу. Озабоченности. Россия предложила ограничить развертывание ракет наземного базирования средней и меньшей дальности (статья 6 предложенного Россией двустороннего договора) и ранее признавала, что США имеют право запускать ракеты Tomahawk средней дальности с объектов Aegis Ashore.

Дополнения к договору (площадка — Диалог о стратегической стабильности)

Позиция США . Мы разделяем цель сохранения ограничений на межконтинентальные средства доставки — такие как подпадающие под СНВ-III ракеты, а также подводные лодки и тяжелые бомбардировщики с ядерными боеголовками. Кроме того, мы должны включить в последующие соглашения по контролю над вооружениями новые типы межконтинентальных средств доставки с ядерными боеголовками. Мы также должны заняться нестратегическим ядерным оружием и неразвернутыми ядерными боеголовками. Мы предлагаем немедленно начать дискуссии по новым мерам в дополнение к СНВ-III. Соединенные Штаты готовы обсудить в рамках Диалога о стратегической стабильности механизмы включения в будущие соглашения и договоренности о контроле над вооружениями все американское и российское ядерное оружие, включая так называемое «нестратегическое ядерное оружие». Мы также выразили готовность обмениваться брифингами по ядерной политике России и НАТО в рамках Совета Россия-НАТО, а также содействовать усилиям по обеспечению транспарентности и снижению рисков.

. Мы разделяем цель сохранения ограничений на межконтинентальные средства доставки — такие как подпадающие под СНВ-III ракеты, а также подводные лодки и тяжелые бомбардировщики с ядерными боеголовками. Кроме того, мы должны включить в последующие соглашения по контролю над вооружениями новые типы межконтинентальных средств доставки с ядерными боеголовками. Мы также должны заняться нестратегическим ядерным оружием и неразвернутыми ядерными боеголовками. Мы предлагаем немедленно начать дискуссии по новым мерам в дополнение к СНВ-III. Соединенные Штаты готовы обсудить в рамках Диалога о стратегической стабильности механизмы включения в будущие соглашения и договоренности о контроле над вооружениями все американское и российское ядерное оружие, включая так называемое «нестратегическое ядерное оружие». Мы также выразили готовность обмениваться брифингами по ядерной политике России и НАТО в рамках Совета Россия-НАТО, а также содействовать усилиям по обеспечению транспарентности и снижению рисков. Озабоченности. Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами очень обеспокоены большим и неограниченным арсеналом нестратегических ядерных вооружений России, а также разработкой новых межконтинентальных систем доставки ядерных боеголовок, которые сейчас не учитываются в договоре СНВ-III. Соединенные Штаты и союзники по НАТО также обеспокоены усилиями России по диверсификации и расширению ядерного арсенала, а также размещением современных ракет двойного назначения и нестратегических ядерных вооружений вблизи границ союзников по НАТО. Россия предложила запретить размещение ядерного оружия за пределами собственных территорий (статья 7 предложенного Россией двустороннего договора). Россия выразила озабоченность по поводу готовности Соединенных Штатов начать переговоры по соглашению, которое придет на смену СНВ-III.

Заключение

Вместе со своими союзниками и партнерами Соединенные Штаты поддерживают усилия по повышению безопасности в евроатлантическом регионе и считают, что диалог по вызывающим обеспокоенность вопросам может привести к значимым результатам. Такой диалог должен проходить на соответствующих площадках, включая ОБСЕ и Совет Россия — НАТО и должен поддерживать основополагающие принципы европейской безопасности, изложенные в таких основополагающих документах как Хельсинкский заключительный акт. Позиция правительства Соединенных Штатов заключается в том, что прогресс по этим вопросам может быть достигнут только в условиях деэскалации угрожающих действий России по отношению к Украине.

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