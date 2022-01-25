Монтажер «России 1» превратил встречу Путина с президентом Ирана в трейлер рэп-альбома года. И, кажется, перепутал Иран с Ираком
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Мы обожаем передачу «Москва. Кремль. Путин»! Зачастую она попадает в рубрику «Шапито» стараниями корреспондента Павла Зарубина — но в последнем выпуске от 23 января от души постарался монтажер программы. Только посмотрите, как он проиллюстрировал сюжет о встрече Владимира Путина и президента Ирана Ибрахима Раиси.
Судя по видео, нас ждет как минимум микстейп года!
Правда, скорее всего, увлекшийся монтажер получил не премию, а нагоняй. Видите, как двуглавый орел с герба России сменяется другой птицей? Логично предположить, что такую же можно найти на гербе Ирана — но это не так.
Это так называемый «орел Саладина», один из символов панарабизма. В разные годы его можно было увидеть на гербах Ливии, Египта, Южного Йемена и Палестины. А сейчас орел украшает герб… Ирака! Кажется, вот и разгадка случившегося. Мы, конечно, все понимаем, но отношения Ирана с арабскими странами (включая Ирак) довольно непростые.
Из выпуска программы «Москва. Кремль. Путин», который выложили на ютьюб-канале «России 24», фрагмент с «орлом Саладина» вырезали. Но твиттер все помнит. И мы тоже.