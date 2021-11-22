Корреспондент передачи «Москва. Кремль. Путин» раскрыл тайну кнопки на столе президента России Оказалось, у Трампа и Путина немало общего

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Михаил Метцель / Planet Pix / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Помните красную кнопку на рабочем столе Дональда Трампа? Ту самую, с помощью которой он вызывал в Овальный кабинет специального человека с диетической кока-колой на подносе — и от которой вероломно избавился Джо Байден?

Теперь благодаря передаче «Москва. Кремль. Путин» мы знаем, что своя секретная кнопка есть и у Владимира Путина. Что же происходит по ее нажатии? Президенту приносят «Вятский квас»? Дозу «Спутника Лайт»? Билет в тайгу? Ручку для швыряния?

Ладно, не будем вас больше мучить:

Корреспондент передачи «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин с гордостью рассказывает: «Кадры, которые можно видеть только у нас. Телеоператоры выходят, а соседний большой стол явно готовят к длительным переговорам. Встреча с глазу на глаз, потому на столе у президента специальная кнопка, когда необходим помощник — или чтобы принесли чай».

Вот так-то! Чай > Кока-кола 💪🏻

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой