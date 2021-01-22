Джо Байден переоборудовал кабинет президента США под себя. Со стола даже пропала очень важная (для Трампа) красная кнопка

Дональд Трамп за своим столом в Овальном кабинете. Перед ним — телефоны и та самая кнопка в деревянном корпусе. Carlos Barria / Reuters / Scanpix / LETA

Новый президент США Джо Байден, переехав в Белый дом, переоборудовал Овальный кабинет под себя: постелил перед столом темно-синий ковер, который лежал там при Билле Клинтоне, повесил на стену портрет Бенджамина Франклина, расставил семейные фотографии и установил бюсты правозащитника Сесара Чавеса и 33-го президента США Гарри Трумэна.

А еще убрал со стола красную кнопку, которую установили специально для предшественника Байдена, Дональда Трампа.

Эта кнопка нужна была не для запуска ядерных ракет и даже не для того, чтобы срочно написать что-нибудь в твиттер. Каждый раз, когда Трамп нажимал на нее, в Овальный кабинет заходил сотрудник с диетической кока-колой — любимым напитком бывшего президента.

На то, что кнопки больше нет, обратил внимание журналист Том Ньютон Данн. Он вспомнил, что в ходе интервью в 2019 году Трамп нажал на кнопку, и вскоре в кабинете появился человек с диетической колой на серебряном подносе.

Как часто Трамп использовал свою красную кнопку? Да постоянно! В 2018 году The New York Times писало, что тогдашний президент пил по 12 стаканов диетической колы в день — а заодно делился с сотрудниками, приносившими напиток, своими мыслями о новостях, которые он смотрел по телевизору.

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