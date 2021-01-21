В первый же день на посту президента Байден отменил самые спорные указы Трампа США вернутся в ВОЗ, а стену на границе с Мексикой не достроят
Президент США Джо Байден, вступивший в должность 20 января, в первый день своей работы подписал в общей сложности 17 указов, меморандумов и исполнительных директив. Девять из них прямо отменяют распоряжения предыдущего президента Дональда Трампа. Отменить многие их Байден публично обещал еще во время предвыборной кампании, а также сразу после своего избрания. Вот основное из того, что сделал новый президент в первый день на посту.
Байден вернул США в Парижское соглашение по климату
Парижское соглашение по климату было подписано в 2016 году 195 странами. Его главной задачей называлось удержание роста средней температуры на Земле в пределах двух градусов от доиндустриальной эпохи. США в рамках соглашения вместе с другими развитыми странами обязались финансировать специальный фонд, средства из которого направляются менее обеспеченным государствам для помощи в реализации условий соглашения.
Дональд Трамп еще во время предвыборной кампании в 2016 году сделал выход из соглашения одним из своих главных предвыборных обещаний. Будущий президент, не отрицая глобальное потепление как таковое, заявлял, что документ крайне невыгоден для США (которые вместе с Китаем ответственны за 40% мировых выбросов углекислого газа), так как приведет к потерям миллионов рабочих мест и миллиардов долларов. Формально о выходе США из соглашения Трамп объявил в августе 2017 года, но по условиям соглашения до выхода из него должно было пройти не менее трех лет с момента вступления в силу. Поэтому в ноябре 2019 года США официально подали в ООН официальное уведомление о выходе из соглашения и еще год спустя наконец вышли из него. В своем заявлении на сайте Белого дома от 20 января 2021 года Байден заявил, что от имени США соглашается со всеми положениями Парижского соглашения.
Байден отменил выход США из Всемирной организации здравоохранения
В апреле 2020 года Трамп возложил ответственность за начавшуюся пандемию коронавируса на Всемирную организацию здравоохранения. По мнению тогдашнего президента США, она не справилась со своей работой по недопущению распространения вируса по миру после его появления в Китае. Тогда же Трамп заморозил финансовую помощь ВОЗ со стороны США, которые до этого были крупнейшим ее донором, обеспечивая около 15% бюджета организации.
В мае 2020 года Трамп обвинил ВОЗ в том, что она полностью контролируется Китаем (взносы которого в бюджет организации в 10 раз меньше американских), и потребовал от нее «доказать свою независимость» от Пекина и провести реформы внутри самой ВОЗ. Менее чем через две недели после этого он заявил, что организация отказалась от реформ и что США разрывают отношения с ней. Новый указ Байдена о мерах борьбы с пандемией коронавируса предписывает федеральному правительству восстановить и укрепить связи с ВОЗ.
Байден остановил строительство стены на границе с Мексикой
Строительство стены на границе с Мексикой было самым известным предвыборным обещанием Трампа. Для его исполнения президент пошел на прямой конфликт с конгрессом: в 2018 году он отказывался подписать бюджет, требуя включение в него расходов на стену в размере 5,7 миллиарда долларов. В итоге бюджет не приняли вовремя, из-за чего в США случился рекордный 23-дневный шатдаун.
После этого Трамп пытался получить право тратить деньги на стену, введя режим федерального чрезвычайного положения, но его отменил суд. В итоге часть денег на строительство стены Трампу удалось получить другим путем — с помощью перераспределения уже выделенных конгрессом трат на оборону. Для этого в 2019 году Трамп объявил локальный режим ЧП на участке американо-мексиканской границы.
Новый указ Байдена отменил этот режим — и, таким образом, выделение финансирования.
Байден разрешил въезд в США гражданам из неблагополучных стран
В январе 2017 года, сразу же после вступления в должность, Трамп в рамках выполнения своей предвыборной программы по ограничению притока иммигрантов издал указ, запрещающий гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением — Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана — въезд на территорию США. Все, кто уже находились в Соединенных Штатах, должны были быть депортированы.
Указ вызвал массовые иски и запреты судов на его исполнение, после чего его несколько раз переписывали, изменяя список стран и условия невыдачи виз, пока, наконец, в декабре 2017 года конституционность его последней версии не подтвердил Верховный суд США. В ней полный запрет на въезд остался только для жителей КНДР и Сирии; гражданам Чада, Ливии и Йемена перестали выдавать туристические визы. Новый указ Байдена полностью отменяет решение Трампа от 25 января 2017 года.
Байден отменил разрешение на строительство нефтепровода из Канады
Запланированный четвертый этап нефтепровода Keystone, известный больше не под номером, а под названием Keystone XL, должен был связать канадскую провинцию Альберта с американским штатом Небраска для перекачки канадской нефти на промышленные предприятия Техаса. Против постройки нефтепровода много лет выступали экологи и местное население из коренных народов Северной Америки. Его предполагаемый маршрут пролегает по территориям, где находятся крупнейшие в США запасы грунтовых вод. Кроме того, там находится уникальная дюнная зона Сэндхиллс, и любая авария на Keystone XL может обернуться крупной экологической катастрофой.
После многолетней общественной дискуссии Барак Обама в конце своего срока решил отказаться от проекта как от не соответствующего интересам безопасности США, но Трамп в первый же месяц пребывания на посту подписал указ, разрешающий строительство трубопровода (правда, строительство в итоге так и не началось из-за многочисленных судов и протестов). Этот указ и отменил Байден в рамках общего документа о проблемах климата. Решение Байдена об отказе от строительства уже подвергло критике правительство Канады.