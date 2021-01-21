В первый же день на посту президента Байден отменил самые спорные указы Трампа США вернутся в ВОЗ, а стену на границе с Мексикой не достроят

Байден вернул США в Парижское соглашение по климату

Парижское соглашение по климату было подписано в 2016 году 195 странами. Его главной задачей называлось удержание роста средней температуры на Земле в пределах двух градусов от доиндустриальной эпохи. США в рамках соглашения вместе с другими развитыми странами обязались финансировать специальный фонд, средства из которого направляются менее обеспеченным государствам для помощи в реализации условий соглашения.

Дональд Трамп еще во время предвыборной кампании в 2016 году сделал выход из соглашения одним из своих главных предвыборных обещаний. Будущий президент, не отрицая глобальное потепление как таковое, заявлял, что документ крайне невыгоден для США (которые вместе с Китаем ответственны за 40% мировых выбросов углекислого газа), так как приведет к потерям миллионов рабочих мест и миллиардов долларов. Формально о выходе США из соглашения Трамп объявил в августе 2017 года, но по условиям соглашения до выхода из него должно было пройти не менее трех лет с момента вступления в силу. Поэтому в ноябре 2019 года США официально подали в ООН официальное уведомление о выходе из соглашения и еще год спустя наконец вышли из него. В своем заявлении на сайте Белого дома от 20 января 2021 года Байден заявил, что от имени США соглашается со всеми положениями Парижского соглашения.