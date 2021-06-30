Путин несколько раз поздоровался с телевизором (и попытался с ним поговорить) на прямой линии 📺 Ему объясняли, что диалога не выйдет, но президент не сдавался

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Сергей Савостьянов / ТАСС / Scanpix / LETA

Ну что, соскучились? Владимир Путин впервые за два года провел прямую линию, на которой ответил на вопросы россиян. Президент так старался, что в какой-то момент стал разговаривать с телевизором — вернее, с обращенными к нему видеозаписями вопросов.

Путина то ли не предупредили, то ли он просто не понял, что не все обращения идут в прямом эфире. К примеру, вот диалог с Евгением Цветковым из Москвы, чью видеозапись показали Путину.

— Добрый день.

— Здрасьте.

— Цветков Евгений, город Москва.

— Добрый день.

Со следующей видеозаписью (ее сделала Екатерина Качайлова из Москвы) Путин тоже поздоровался.

— Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович.

— Здрасьте.

Вскоре Путину включили видеообращение Валентины Слепцовой из Липецка. С этой записью президент почему-то не поздоровался, но попытался переспросить, сколько стоят бананы из Эквадора (ролик записывали в продуктовом магазине).

— Подскажите, пожалуйста. Как так получилось, что у нас бананы с Эквадора, вот цена, стали стоить дешевле, чем морковь из соседних областей? <…>

— Сколько? Сколько стоит? Сколько там цена-то?

Впрочем, тут все не так однозначно. Путин мог просто не разглядеть ценники и переспросить цену у ведущих прямой линии.

В какой-то момент президенту дали подсказку, что сейчас будет «живой видеозвонок» из Троицка, и с собеседником действительно можно будет поговорить.

Впрочем, подсказки не очень-то помогли — после нескольких созвонов с живыми людьми Путину снова показали заранее записанное обращение (здороваться не стал, но приветственно кивнул). И он снова попытался поговорить с его автором, Светланой Култыгиной из Краснотурьинска в Свердловской области. Вопрос был про подключение газа в доме, где вместе с мужем живет Култыгина.

— Как нам дальше быть-то?

— Светлана, а как вас по батюшке, извините?

Тут ведущей прямого эфира Наиле Аскер-заде пришлось вмешаться и пояснить, что звонок был записан заранее, и поговорить со Светланой Култыгиной у президента не получится. Путин особо не расстроился и перешел к ответу на обращение.

Прямая линия с президентом все еще идет. Возможно, это не последняя попытка поговорить с телевизором. Будем держать вас в курсе!

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Максим Иванов