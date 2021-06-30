Путин несколько раз поздоровался с телевизором (и попытался с ним поговорить) на прямой линии 📺 Ему объясняли, что диалога не выйдет, но президент не сдавался
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Ну что, соскучились? Владимир Путин впервые за два года провел прямую линию, на которой ответил на вопросы россиян. Президент так старался, что в какой-то момент стал разговаривать с телевизором — вернее, с обращенными к нему видеозаписями вопросов.
Путина то ли не предупредили, то ли он просто не понял, что не все обращения идут в прямом эфире. К примеру, вот диалог с Евгением Цветковым из Москвы, чью видеозапись показали Путину.
— Добрый день.
— Здрасьте.
— Цветков Евгений, город Москва.
— Добрый день.
Со следующей видеозаписью (ее сделала Екатерина Качайлова из Москвы) Путин тоже поздоровался.
— Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович.
— Здрасьте.
Вскоре Путину включили видеообращение Валентины Слепцовой из Липецка. С этой записью президент почему-то не поздоровался, но попытался переспросить, сколько стоят бананы из Эквадора (ролик записывали в продуктовом магазине).
— Подскажите, пожалуйста. Как так получилось, что у нас бананы с Эквадора, вот цена, стали стоить дешевле, чем морковь из соседних областей? <…>
— Сколько? Сколько стоит? Сколько там цена-то?
Впрочем, тут все не так однозначно. Путин мог просто не разглядеть ценники и переспросить цену у ведущих прямой линии.
В какой-то момент президенту дали подсказку, что сейчас будет «живой видеозвонок» из Троицка, и с собеседником действительно можно будет поговорить.
Впрочем, подсказки не очень-то помогли — после нескольких созвонов с живыми людьми Путину снова показали заранее записанное обращение (здороваться не стал, но приветственно кивнул). И он снова попытался поговорить с его автором, Светланой Култыгиной из Краснотурьинска в Свердловской области. Вопрос был про подключение газа в доме, где вместе с мужем живет Култыгина.
— Как нам дальше быть-то?
— Светлана, а как вас по батюшке, извините?
Тут ведущей прямого эфира Наиле Аскер-заде пришлось вмешаться и пояснить, что звонок был записан заранее, и поговорить со Светланой Култыгиной у президента не получится. Путин особо не расстроился и перешел к ответу на обращение.
Прямая линия с президентом все еще идет. Возможно, это не последняя попытка поговорить с телевизором. Будем держать вас в курсе!