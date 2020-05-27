Владимир Путин положил ручку на стол А российские СМИ сделали из этого главную новость дня. Так мы узнали, что президент, оказывается, был в ярости!
Ситуация: Владимир Путин во время совещания по борьбе с паводками и пожарами кладет ручку на стол. Казалось бы, все, конец истории. Тем временем российские СМИ пишут новости о том, что Путин в гневе и переживает за россиян, делают видео для соцсетей, занимаются аналитикой, привлекают политологов. Выяснилось, что президент не просто отложил ручку. Он ее бросил, швырнул, выкинул — и почти попал в чиновников. В итоге Путин и его ручка становятся едва ли не главной темой дня в «Яндекс.Новостях».
Разумеется, читать вот это все с серьезным лицом (и тем более обсуждать) совершенно невозможно. Поэтому просто полюбуйтесь на заголовки российских СМИ — они как всегда прекрасны. И все по делу!
О чем пишут в СМИ
- «Царьград»: «Очевидные сигналы гнева Путина: бояться стоит не только брошенной ручки»
- Тоже «Царьград»: «„Жизнь находится в опасности“: ручка Путина и меткий бросок вновь в зоне внимания журналистов»
- И снова «Царьград»: «Германия вынесла вердикт России на основании шариковой ручки Путина»
- «Московский комсомолец»: «Видео гневно швыряющего ручку Путина удивило»
- «Комсомольская правда»: «Последние новости на утро 27 мая 2020: Путин бросил ручку во время совещания»
- «Профиль»: «Путин жестко отчитал чиновников и кинул в их сторону ручку»
- «Версия.Инфо»: «Переживает за людей или почему Путин бросил ручку во время совещания»
- Lentachel: «Путин бросил ручку на стол, говоря о грозящей россиянам опасности»
- «ТВ Центр»: «Путин вышел из себя на совещании по чрезвычайным ситуациям»
- «360»: «Ручка как символ власти: политолог объяснил поступок Путина на совещании»
- «Конкурент»: «Терпению Путина пришел конец. Самообладание покинуло президента»
О чем шутят в соцсетях
У ручки Путина тут же появился собственный аккаунт в твиттере. Она пока что просто лежит.
В целом ручку даже немного жаль.
Есть мнение, что российские СМИ могли придумать заголовки поинтереснее. Вот, к примеру, неплохие варианты. Сразу хочется кликнуть!
Следующие новости, скорее всего, будут такими:
А итог такой.