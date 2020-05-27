Владимир Путин положил ручку на стол А российские СМИ сделали из этого главную новость дня. Так мы узнали, что президент, оказывается, был в ярости!

Алексей Никольский / Pool / ТАСС / Scanpix / LETA

Ситуация: Владимир Путин во время совещания по борьбе с паводками и пожарами кладет ручку на стол. Казалось бы, все, конец истории. Тем временем российские СМИ пишут новости о том, что Путин в гневе и переживает за россиян, делают видео для соцсетей, занимаются аналитикой, привлекают политологов. Выяснилось, что президент не просто отложил ручку. Он ее бросил, швырнул, выкинул — и почти попал в чиновников. В итоге Путин и его ручка становятся едва ли не главной темой дня в «Яндекс.Новостях».

Разумеется, читать вот это все с серьезным лицом (и тем более обсуждать) совершенно невозможно. Поэтому просто полюбуйтесь на заголовки российских СМИ — они как всегда прекрасны. И все по делу!

О чем пишут в СМИ

«Царьград»: «Очевидные сигналы гнева Путина: бояться стоит не только брошенной ручки»

«Очевидные сигналы гнева Путина: бояться стоит не только брошенной ручки» Тоже «Царьград»: «„Жизнь находится в опасности“: ручка Путина и меткий бросок вновь в зоне внимания журналистов»

«„Жизнь находится в опасности“: ручка Путина и меткий бросок вновь в зоне внимания журналистов» И снова «Царьград»: «Германия вынесла вердикт России на основании шариковой ручки Путина»

«Германия вынесла вердикт России на основании шариковой ручки Путина» «Московский комсомолец»: «Видео гневно швыряющего ручку Путина удивило»

«Видео гневно швыряющего ручку Путина удивило» «Комсомольская правда»: «Последние новости на утро 27 мая 2020: Путин бросил ручку во время совещания»

«Последние новости на утро 27 мая 2020: Путин бросил ручку во время совещания» «Профиль»: «Путин жестко отчитал чиновников и кинул в их сторону ручку»

«Путин жестко отчитал чиновников и кинул в их сторону ручку» «Версия.Инфо»: «Переживает за людей или почему Путин бросил ручку во время совещания»

«Переживает за людей или почему Путин бросил ручку во время совещания» Lentachel: «Путин бросил ручку на стол, говоря о грозящей россиянам опасности»

«Путин бросил ручку на стол, говоря о грозящей россиянам опасности» «ТВ Центр»: « Путин вышел из себя на совещании по чрезвычайным ситуациям»

Путин вышел из себя на совещании по чрезвычайным ситуациям» «360»: «Ручка как символ власти: политолог объяснил поступок Путина на совещании»

«Ручка как символ власти: политолог объяснил поступок Путина на совещании» «Конкурент»: «Терпению Путина пришел конец. Самообладание покинуло президента»

О чем шутят в соцсетях

У ручки Путина тут же появился собственный аккаунт в твиттере. Она пока что просто лежит.

В целом ручку даже немного жаль.

Есть мнение, что российские СМИ могли придумать заголовки поинтереснее. Вот, к примеру, неплохие варианты. Сразу хочется кликнуть!

Следующие новости, скорее всего, будут такими:

А итог такой.

Бонус! Путин катает ручку

V Λ C U U M

Поднимал ручку Максим Иванов