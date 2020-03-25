КА-НИ-КУ-ЛЫ. Конечно, Владимир Путин в обращении к нации говорил что-то еще, в том числе и про перенос голосования по поправкам в Конституцию, но все сосредоточились на самом главном. Неделя с 30 марта по 5 апреля — нерабочая. А значит, кое-кто непременно отправится на шашлыки. Ведь жесткий карантин в связи с пандемией коронавируса так и не ввели.

Итак, вот как по этому поводу шутят. Первым делом нужно показать вам актуальную версию мема «СЛЫШ РАБОТАТЬ». Ха-ха, только не в каникулы!

Скриншот ниже — фейковый, но мысль верная.

В Азербайджане тут же попытались повторить ход с неделей каникул.

А теперь к серьезным вещам — так чем заняться-то в эту неделю?

Впрочем, кое-кто все же будет работать. Например, мы!

Не очень понятно, что в такой ситуации делать бизнесменам. Их, кажется, никто не спрашивал, хотят ли они обеспечить своим сотрудникам недельный (оплачиваемый!) отпуск.

В целом настроение пока такое.