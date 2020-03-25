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«Давайте не будем поступать, полагаясь на наш русский „авось“». Полное видео обращения Путина к россиянам

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Президент РФ Владимир Путин 25 марта выступил с телеобращением к россиянам, в котором рассказал о мерах по борьбе с распространением коронавируса и о том, что планируется сделать для поддержки граждан и бизнеса в сложившейся ситуации. В частности, он объявил неделю с 30 марта до 5 апреля нерабочей, перенес голосование по поправкам в Конституцию и предложил предусмотреть каникулы по потребительским и ипотечным кредитам.
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