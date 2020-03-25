Для нас главные приоритеты — жизнь и здоровье граждан. Мы подключили все возможности и ресурсы к системе помощи и профилактики, и я прошу граждан серьезно отнестись к рекомендациям врачей и органов власти. Вы знаете, насколько серьезно я отношусь к голосованию по поправкам в Конституцию, но его надо перенести на более позднюю дату. На какую именно — решим, опираясь на профессиональное мнение врачей. Неделя с 30 марта по 5 апреля будет нерабочей с сохранением зарплаты. Надо обязательно соблюдать рекомендации по коронавирусу, проявить ответственность. И побыть дома. Давайте не будем надеяться на наш русский «авось». В рамках экономических мер мы на полгода автоматически продлим все соцпособия и льготы, увеличим выплаты безработным, предусмотрим кредитные каникулы для тех, кто потерял доход, дадим малому и среднему бизнесу отсрочки по кредитам, обложим дивиденды, выводящиеся за рубеж, дополнительным налогом. Все эти меры сработают, если мы проявим сплоченность и если государство и общество будут действовать вместе. Давайте помнить об ответственности за своих близких.

Пересказал Григорий Левченко Фото в анонсе: Сергей Ильницкий / EPA / Scanpix / LETA