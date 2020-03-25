Путин предложил предусмотреть каникулы по потребительским и ипотечным кредитам

Президент России Владимир Путин предложил предусмотреть для россиян кредитные каникулы в связи с коронавирусом. Об этом он заявил в своем телеобращении.

Каникулы будут касаться потребительских и ипотечных кредитов и будут предусмотрены для тех, чей месячный доход сократился более чем на 30%. Такие граждане смогут на время прекратить обслуживание своего долга без штрафных санкций.

Аналогичный механизм пролонгации кредитов Путин предложил предусмотреть и для индивидуальных предпринимателей.

«Если выплата долга в силу объективных причин оказывается в принципе невозможной, то и в этом случае гражданин не должен становиться заложником требований кредиторов. Процедура банкротства должна посильной и необременительной. Прошу правительство и парламент ускорить принятие необходимых изменений в нормативную базу», — сказал Путин.

Общее число зараженных коронавирусом в России с начала пандемии составило 658 человек в 55 регионах. Выздоровели 29 человек.