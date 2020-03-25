В России за сутки зафиксировали 163 случая заболевания COVID-19. Всего заболели 658 человек

За прошедшие сутки в России было выявлено 163 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Общее число заболевших с начала пандемии составило 658 человек в 55 регионах. Выздоровели 29 человек.

По данным университета Джонса Хопкинса, собирающего статистику случаев COVID-19 в реальном времени, во всем мире заболели 424 тысячи человек.

За время пандемии в России умерла одна женщина с коронавирусом. Официально власти заявляют, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб и не включают ее в статистику случаев COVID-19.