В России за сутки зафиксировали 163 случая заболевания COVID-19. Всего заболели 658 человек
Источник: Стопкоронавирус.рф
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За прошедшие сутки в России было выявлено 163 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Общее число заболевших с начала пандемии составило 658 человек в 55 регионах. Выздоровели 29 человек.
По данным университета Джонса Хопкинса, собирающего статистику случаев COVID-19 в реальном времени, во всем мире заболели 424 тысячи человек.
За время пандемии в России умерла одна женщина с коронавирусом. Официально власти заявляют, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб и не включают ее в статистику случаев COVID-19.