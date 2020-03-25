Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей

Президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля. Об этом он заявил в обращении к нации.

«Длинные выходные предусмотрены, чтобы снизить скорость распространения болезни. Обращаюсь ко всем гражданам страны, давайте не будем поступать, полагаясь на наш русский „авось“», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что все экстренные службы, аптеки, магазины, банки, транспорт и органы власти продолжат работу.