Путин объявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию

Президент РФ Владимир Путин объявил, что всероссийское голосование по поправкам в Конституцию, намеченное на 22 апреля, будет перенесено из-за пандемии коронавируса.

Обращение президента РФ транслировалось российскими телеканалами, в том числе «Россией-24».

Новая дата голосования, по словам Путина, будет определена позднее, в зависимости от развития ситуации с распространением коронавируса в России.

Ранее «Медуза» писала о том, что перенос даты всероссийского голосования обсуждается. Однако официально Кремль это отрицал.