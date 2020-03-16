Путин собирается отложить голосование по поправкам в Конституцию из-за коронавируса. Официально Кремль это отрицает

Алексей Дружинин / Pool / ТАСС / Scanpix / LETA

Владимир Путин планирует выступить с обращением к нации, в котором объявит о переносе всенародного голосования по поправкам в Конституцию из-за коронавируса. Об этом рассказал «Медузе» источник, близкий к администрации президента. Случиться это может в ближайшие дни. Ранее к жителям своих государств обращались президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон.

Перенос голосования, по сведениям собеседника «Медузы», обсуждался с Путиным на выходных и по состоянию на утро понедельника окончательного решения не было принято. Другой близкий к АП источник сказал «Медузе», что «по состоянию на пятницу все (что касается даты голосования) было без изменений — апрель».

Пока самый вероятный день, на который могут перенести голосование — 12 июня. «Это день России — праздник, который рифмуется с предметом голосования, Конституцией. Это выходной, за которым следуют еще два выходных, на проведение голосования можно отвести три этих дня», — рассуждает один из источников «Медузы». Обсуждалось также перенесение голосования на единый день голосования в сентябре (13 сентября в России пройдут выборы губернаторов, депутатов законодательных собраний и муниципальных советов), но в Кремле склоняются все-таки к плебисциту в июне. «Совмещение голосования может дать неожиданный результат, к тому же возникнут вопросы к законности такого переноса», — заявил близкий к АП собеседник «Медузы». В чем именно будут состоять вопросы к законности, он не пояснил. В тексте закона о поправках в Конституцию сказано только, что день голосования назначается указом президента.

Источник Znak.com, близкий к организаторам голосования, заявил, что плебисцит могут отложить из-за того, что Конституционный суд, «скорее всего, просто не успеет рассмотреть документы». Другой источник издания, а также собеседник «Открытых медиа», близкий к администрации президента, говорят, что голосование отложат из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. В случае острой фазы эпидемии власти просто не смогут обеспечить высокую явку на участки. По данным «Ведомостей», власти рассчитывают, что явка составит 60% и столько же процентов граждан проголосуют за поправки к Конституции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами 16 марта заявил, что администрация главы государства никаких альтернативных дат голосования не рассматривает. «Для этого нет объективных показаний. Вы знаете, что дата голосования должна быть формализована указом президента. Дождемся этого указа. Пока подобных дискуссий не ведется», — сказал он.

Внести изменения в Конституцию, чтобы «обеспечить больший баланс между ветвями власти», Владимир Путин предложил в январе 2020 года в ходе послания Федеральному собранию. Разработкой поправок занималась специальная рабочая группа. Всего было предложено более 390 поправок, часть из них внесли в Госдуму от имени президента.

В ходе второго чтения законопроекта в парламенте депутат Валентина Терешкова предложила в связи с конституционной реформой обнулить президентские сроки действующего главы государства. Госдума утвердила эту норму вместе со всеми другими поправками. Сам Владимир Путин заявил, что допускает обнуление сроков, если это одобрит Конституционный суд. Эта поправка позволит президенту остаться на своем посту до 2036 года.

Чтобы поправки окончательно вступили в силу, их должен сначала оценить Конституционный суд, а затем одобрить граждане страны в ходе общероссийского голосования. Его проведение намечено на 22 апреля.

Андрей Перцев, Александр Филимонов